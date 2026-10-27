Την έντονη αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα προκάλεσαν τόσο το σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη για τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, όσο και η σημερινή τοποθέτηση της παρουσιάστριας του Star.

Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» αποκάλυψε ότι αρχικά είχε αποφασίσει να μην ασχοληθεί με το θέμα στην εκπομπή του, προκειμένου να μην εμπλέξει την προσωπική του ζωή με την επαγγελματική. Ωστόσο, άλλαξε γνώμη όταν άκουσε τη Ζήνα Κουτσελίνη να τον εμπλέκει λέγοντας πως, όπως εκείνος εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του, έτσι κάνει και η ίδια. Ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι η παρουσιάστρια δεν αναγνώρισε δημόσια το λάθος της.

«Το σκέφτηκα πάρα πολύ από χθες, γιατί ξέρετε πολλά χρόνια ότι δεν θέλω να μπλέκω καθόλου τα προσωπικά μου με τα επαγγελματικά μου, παρότι κάποια στιγμή στη ζωή μου μοιραία μπλέξανε με επιτυχία. Σκέφτηκα πάρα πολύ αν πρέπει στην εκπομπή αυτή σήμερα να παίξουμε το θέμα της κυρίας Κουτσελίνη που επιτέθηκε με αυτό τον απαράδεκτο τρόπο στη Μαρία Αντωνά. Δημοσιογραφικά είναι ένα εύκολο θέμα που προφανώς όλες οι εκπομπές ασχολούνται με αυτό. Η Μαρία είναι η σύντροφός μου εδώ και δυόμισι χρόνια. Η πρώτη μου σκέψη είναι ότι δεν πρέπει να το παίξω το θέμα. Προφανώς, φεύγοντας από τη γιορτή του Δημήτρη μετά το απόγευμα, όλη τη μέρα την πέρασα με τη Μαρία και έζησα πραγματικά όλο αυτό που βίωσε και η Μαρία χθες, με εκατοντάδες μηνύματα ανθρώπων να τη στηρίζουν για την απρεπή επίθεση που της έκανε χθες η κυρία Κουτσελίνη. Με ρώτησε και η Μαρία, μου λέει: “Θα το παίξετε;”. Και λέω: “Ρε Μαρία, δεν είναι σωστό να το παίξω”, γιατί υπάρχει και υποκειμενισμός. Μέσα στην αντικειμενικότητα του τεράστιου λάθους της κυρίας Κουτσελίνη υπάρχει και η υποκειμενικότητα ότι η Μαρία είναι σύντροφός μου, οπότε ακόμα και άδικο να είχε, εγώ θα τη στήριζα. Άρα, στη λογική ότι πρέπει να είμαι αντικειμενικός στη δουλειά αυτή, είχα επιλέξει μέχρι και σήμερα το πρωί να μην το παίξουμε το θέμα. Άλλαξα όμως γνώμη όταν η κυρία Κουτσελίνη ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή της και δεν είχε την ευθιξία, ρε παιδί μου, να πει “έκανα ένα λάθος, είναι ανθρώπινο”. Είπε ότι όπως ο Γιώργος Λιάγκας λέει τη γνώμη του, έτσι λέω και εγώ τη γνώμη μου», ανέφερε αρχικά.

«Αλίμονο σε αυτόν που δεν κάνει λάθη. Εγώ κάνω τη δουλειά αυτή τριάντα χρόνια και έχω κάνει πολλά λάθη. Το πρόβλημα δεν είναι να κάνεις λάθος και χοντρό ακόμα. Το πρόβλημα είναι να το αναγνωρίσεις άμεσα και να κοιτάξεις τον κόσμο που σε βλέπει και σου δίνει το δικαίωμα να είσαι εδώ μπροστά στις κάμερες, ότι “έκανα λάθος, ζητώ συγγνώμη”. Το θέμα λοιπόν δεν είναι το λάθος. Δεν είναι ότι η κυρία Κουτσελίνη χθες έκανε ένα λάθος. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα το πρωί το λάθος αυτό το άφησε να περάσει έτσι, λέγοντας ότι όπως και ο Λιάγκας λέει τη γνώμη του, τη λέω και εγώ», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας.

«Η Ζήνα χθες πήρε πάρα πολλές φορές τηλέφωνο τη Μαρία και ορθώς για μένα δεν το απάντησε. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να σε θίγει κατά τέτοιο τρόπο δημόσια. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ζήτα πρώτα δημόσια συγγνώμη», σημείωσε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας και τόνισε ότι το να λες την άποψή σου μέσω ενός ρούχου που φοράει κάποια γυναίκα είναι χυδαίο και ύπουλο.

«Η Μαρία την πληρώνει για μένα. Η Μαρία δεν έχει πει ότι είναι η καινούργια Έλλη Στάη και δεν είναι. Δεν την πήρε ο Μαλέλης για να κάνει τη Σία Κοσιώνη, γιατί δεν είναι. Την πήρε ως ένα όμορφο κορίτσι δροσερό, το οποίο προέρχεται από το lifestyle. Ραδιοφωνική παραγωγός, DJ, lifestyle, αυτό είναι, και ήθελε μια τέτοια ματιά πιο ανάλαφρη σε μια ενημερωτική εκπομπή. Δεν πήρε τη Μαρία για να γίνει δημοσιογράφος τώρα και να πει ότι πρέπει εσύ να βγάλεις τη μεγάλη είδηση. Έβγαλε την είδηση με τον Λαζόπουλο, τέλος πάντων», σχολίασε στη συνέχεια ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

«Μπορεί στη Ζήνα αυτό να κλοτσάει και να μην αρέσει. Δικαίωμά της, δικαίωμά της. Δεν υποτιμάς έναν άνθρωπο όμως έτσι. Και πρόσεξε να δεις. Αν η κυρία Κουτσελίνη, για να το λήξουμε, θέλει να χτυπήσει εμένα, ας χτυπήσει εμένα. Είναι άδικο για τη Μαρία, γιατί δεν μεσολάβησα ποτέ πέρσι να την πάρουν στον ΑΝΤ1 το Σαββατοκύριακο. Ποτέ. Ποτέ. Πάρτε και ρωτήστε τον Χριστοφόρου. Ήταν επιλογή του Χριστοφόρου. Δεν μεσολάβησα ποτέ, ποτέ, ποτέ να την πάρουνε φέτος στο MEGA. Λένε ότι την πήραν λόγω του Λιάγκα στον ΑΝΤ1. Ποτέ. Α, την πήραν λόγω του Λιάγκα στο MEGA. Ποτέ. Είναι επιλογές. Τώρα πετυχαίνει, αποτυγχάνει, είναι θέμα της Μαρίας αν είναι καλή. Ο καθένας έχει την κρίση του για όλους. Δικαίωμά του, αλλά πραγματικά την πληρώνει εξαιτίας μου όλη αυτή την ιστορία. Ζήνα, αν θες να χτυπήσεις κάποιον, χτύπα τον γάιδαρο, άσε το σαμάρι απέξω. Είναι άδικο και ειδικά αν το κάνει γυναίκα προς γυναίκα. Πολλές φορές οι γυναίκες ζηλεύετε μεταξύ σας περισσότερο και μου έλεγες όχι, δεν ισχύει αυτό. Ε, να που ισχύει και το κάνουν. Κάνει μια καριέρα. Πετύχει, αποτύχει, είναι δικαίωμά της. Τέλος, κάνει την προσπάθειά της», κατέληξε.