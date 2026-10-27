Νέες αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή και τη συμπεριφορά του Ράσελ Μπραντ ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της δίκης του στο Λονδίνο, με την πρώην προσωπική του βοηθό να περιγράφει έναν άνθρωπο με «ακόρεστη σεξουαλική όρεξη», ο οποίος, όπως υποστήριξε, είχε σεξουαλικές επαφές μέρα και νύχτα. Η Έλεν Μπέργκερ μίλησε για όσα έζησε στο πλευρό του Βρετανού ηθοποιού και κωμικού, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές που ξεπερνούσαν οτιδήποτε είχε συναντήσει στην επαγγελματική της πορεία.

Ο 51χρονος Ράσε΄Μπραντ αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες βιασμού, τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και μία κατηγορία άσεμνης επίθεσης, που αφορούν έξι γυναίκες και καταγγελλόμενα περιστατικά σε διάστημα δέκα ετών, από το 1999. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας στο δικαστήριο Southwark Crown Court, ο Ράσελ Μπραντ παρακολουθούσε καθισμένος στο εδώλιο, φορώντας γκρι κοστούμι και λευκό πουκάμισο, την ώρα που αναγνώσκονταν οι καταθέσεις μαρτύρων της κατηγορούσας αρχής.

«Είχε ακόρεστη σεξουαλική όρεξη και έκανε σεξ μέρα και νύχτα»

Όπως σημειώνει ο Guardian, η Έλεν Μπέργκερ εργάστηκε ως προσωπική βοηθός του Ράσελ Μπραντ από τον Ιούνιο του 2006 έως τον Φεβρουάριο του 2007, όταν ο κωμικός βρισκόταν στο απόγειο της δημοτικότητάς του. Όπως ανέφερε, επρόκειτο για μία από τις πιο δύσκολες δουλειές που είχε αναλάβει, καθώς εκείνος διέθετε αστείρευτη ενέργεια και απαιτούσε διαρκώς την προσοχή των συνεργατών του.

Η ίδια εξήγησε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει επειδή είχε εξαντληθεί και δεν άντεχε πλέον τη συμπεριφορά του. «Παρότι είχα εργαστεί και στο παρελθόν με διασημότητες και είχα δει πολλούς ανθρώπους να θεωρούν φυσιολογικές κακές συμπεριφορές, αυτό ήταν σε άλλο επίπεδο. Νομίζω ότι το γεγονός πως όλοι οι υπόλοιποι θεωρούσαν φυσιολογική και δικαιολογούσαν τη συμπεριφορά του Ράσελ με έκανε να σκεφτώ ότι έτσι είναι απλώς τα πράγματα», ανέφερε στην κατάθεση που είχε δώσει στην αστυνομία τον Μάιο του 2024.

Περιγράφοντας την καθημερινότητά του, η Έλεν Μπέργκερ υποστήριξε ότι ο ηθοποιός συνήθιζε να κυκλοφορεί στο σπίτι του φορώντας μόνο τα εσώρουχά του. «Ήταν πάντα με τα εσώρουχα, του άρεσε να κυκλοφορεί χωρίς μπλούζα. Θυμάμαι ότι η Σέιντι Φροστ είχε έρθει για να του πάρει συνέντευξη και εκείνος έκανε ολόκληρη τη συνέντευξη φορώντας εσώρουχο και μια ανοιχτή ρόμπα», είπε.

Εκείνη την περίοδο, ο Ράσελ Μπραντ είχε ένα ιδιαίτερα φορτωμένο επαγγελματικό πρόγραμμα, με τηλεοπτικές υποχρεώσεις στο Big Brother του Channel 4, στο MTV και στο BBC, ραδιοφωνική εκπομπή, περιοδεία με παραστάσεις κωμωδίας, εβδομαδιαία στήλη στην εφημερίδα Guardian, ενώ παράλληλα έγραφε και ένα βιβλίο. «Εκτός από την πολλή δουλειά, είχε ακόρεστη σεξουαλική όρεξη και έκανε σεξ με ανθρώπους μέρα και νύχτα. Ήταν πολύ ανοιχτός σχετικά με τις ανάγκες του», ανέφερε η πρώην βοηθός του, σε κατάθεση που αναγνώστηκε από την εισαγγελέα Ριέλ Κάρμι-Τζόουνς.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Ράσελ Μπραντ δεν έδειχνε ποτέ ιδιαίτερα χαρούμενος μετά τις σεξουαλικές επαφές του. «Δεν φαινόταν ποτέ ευτυχισμένος μετά το σεξ, περισσότερο έμοιαζε καταθλιπτικός», ισχυρίστηκε. Η Έλεν Μπέργκερ θυμήθηκε επίσης ότι, ακόμη και όταν βρισκόταν υπό πίεση για κάποια επαγγελματική προθεσμία, εκείνος γινόταν ανυπόμονος και αστειευόταν μαζί της, ρωτώντας: «Μπορώ να πάω να κάνω σεξ τώρα;». Όπως υποστήριξε, ο ηθοποιός χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα MySpace για να γνωρίζει γυναίκες με τις οποίες στη συνέχεια είχε σεξουαλικές επαφές. Στο διαμέρισμά του στο Κάμντεν, στο βόρειο Λονδίνο, τον επισκέπτονταν συχνά γυναίκες, ανάμεσά τους και μία διάσημη, της οποίας το όνομα δεν αποκαλύφθηκε. «Ήταν σαν παγόνι. Οι γυναίκες τον πλησίαζαν πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρώην βοηθός κατέθεσε επίσης ότι, όταν ο Ράσελ Μπραντ γύριζε εκπομπή για το MTV, της είχε ζητήσει να συγκεντρώνει τηλεφωνικούς αριθμούς γυναικών, κάτι που την έκανε να αισθάνεται άβολα. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως ισχυρίστηκε, χρειάστηκε να κρατήσει τη μητέρα και τη σύντροφό του μακριά από το καμαρίνι του, επειδή εκείνος είχε σεξουαλική επαφή με άλλη γυναίκα. Περιέγραψε ακόμη ένα περιστατικό σε γυναικείες τουαλέτες, όπου υποστήριξε ότι αντιλήφθηκε πως ο ηθοποιός δεχόταν στοματικό σεξ, καθώς αναγνώρισε τη φωνή του και τις χαρακτηριστικές καουμπόικες μπότες του στον διπλανό θάλαμο.

Σε άλλη περίπτωση, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, ο Ράσελ Μπραντ φέρεται να ολοκλήρωσε την παράστασή του καλώντας οποιαδήποτε γυναίκα είχε «κόλπο και καρδιακό παλμό» να τον συναντήσει αργότερα σε μια παμπ. Σύμφωνα με την Έλεν Μπέργκερ, πολλές γυναίκες ανταποκρίθηκαν, ενώ αργότερα η ίδια τον βρήκε να κάνει σεξ στο ντους του διαμερίσματος που νοίκιαζε.

Παρά τις περιγραφές της, η πρώην συνεργάτιδά του ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας κάποιας παράνομης πράξης του. «Δεν είδα ποτέ τον Ράσελ να κάνει κάτι παράνομο. Είδα όμως τον Ράσελ να συμπεριφέρεται άσχημα στις γυναίκες», τόνισε. Μάλιστα, θυμήθηκε ότι κάποτε ο Ράσελ Μπραντ φλέρταρε με μια γυναίκα, η οποία του αποκάλυψε ότι είχε σύντροφο. Τότε, όπως είπε, η συμπεριφορά του άλλαξε απότομα. «Ξαφνικά σταμάτησε να είναι γοητευτικός και προχώρησε στην επόμενη γυναίκα», σημείωσε.

Οι καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις και οι νέες μαρτυρίες

Στο δικαστήριο αναγνώστηκε επίσης η κατάθεση της προϊσταμένης μιας γυναίκας που καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης από τον Ράσελ Μπραντ, ενώ εργαζόταν στο Channel 4 το 2009. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η μάρτυρας, η γυναίκα τής είχε περιγράψει ότι δύο συνεργάτες του ηθοποιού, ο Τζακ Μπέιλς και ο Γκάρεθ Ρόι, της είχαν πει πως έπρεπε να του κάνει μασάζ, διαφορετικά εκείνος δεν θα συνέχιζε τα γυρίσματα της ημέρας.

Η προϊσταμένη κατέθεσε ότι η φερόμενη ως παθούσα τής είχε πει πως οι δύο άνδρες βρίσκονταν στον χώρο όταν ο Ράσελ Μπραντ φέρεται να της επιτέθηκε σεξουαλικά. «Ήταν και οι δύο εκεί όλη την ώρα, παρακολουθούσαν και γελούσαν, ενώ ο κύριος Μπραντ την κακοποιούσε σεξουαλικά μπροστά τους», ανέφερε η μάρτυρας, μεταφέροντας όσα της είχε καταγγείλει η γυναίκα.

Παράλληλα, το δικαστήριο άκουσε την κατάθεση της αδελφής μιας άλλης γυναίκας, η οποία υποστηρίζει ότι ο Ράσελ Μπραντ της επιτέθηκε σεξουαλικά και στη συνέχεια τη βίασε εξαναγκάζοντάς την σε στοματική σεξουαλική πράξη, σε μπαρ στο Σόχο το 2004. Η μάρτυρας ανέφερε ότι το επόμενο πρωί η αδελφή της ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένη και έμοιαζε να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Όπως κατέθεσε, το 2023 η αδελφή της επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, κλαίγοντας, και της περιέγραψε αναλυτικά όσα υποστήριζε ότι είχαν συμβεί. «Ακουγόταν σαν να δυσκολευόταν να πάρει ανάσα», θυμήθηκε η μάρτυρας.

Σύμφωνα με την ίδια, η αδελφή της περιέγραψε τον Ράσελ Μπραντ σαν να είχε μεταμορφωθεί κατά τη διάρκεια της καταγγελλόμενης επίθεσης. «Μου είπε ότι τα μάτια του είχαν γίνει εντελώς μαύρα και ότι ήταν σαν να είχε κυριευτεί από κάτι ή να είχε γίνει ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος», ανέφερε.

Ο Ράσελ Μπραντ αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ η δίκη συνεχίζεται.