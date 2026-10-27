Η Μέγκαν Μαρκλ, η σύζυγος του Βρετανού πρίγκιπα Χάρι, θα εμφανιστεί στα επόμενα επεισόδια του αυστραλιανού τηλεοπτικού ριάλιτι Junior MasterChef το 2027 επιστρέφοντας σε μια σειρά όπου είχε εμφανιστεί ως προσκεκλημένη κριτής της εκδοχής για ενήλικες στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Η Μέγκαν Μαρκλ, ηθοποιός στις ΗΠΑ μέχρι που παντρεύτηκε τον Χάρι το 2018, επέστρεψε πρόσφατα στη Βρετανία από τις ΗΠΑ μαζί με την οικογένειά της, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι θέλει να ασχοληθεί πάλι με την υποκριτική.

Το Channel 10 ανέφερε στη σελίδα του στο Instagram ότι η εκπομπή Junior MasterChef Australia θα επιστρέψει στη μικρή οθόνη το 2027 με παρουσιάστριες τις Πο Λινγκ Γιέου και την Μέγκαν, τη δούκισσα του Σάσεξ.

Η αυστραλιανή ιστοσελίδα ⁠News.com.au ανέφερε ότι τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη Μελβούρνη στις αρχές ως τα μέσα του επόμενου χρόνου.

Ο Χάρι και η Μέγκαν έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης από τότε που παραιτήθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 και μετακόμισαν στις ΗΠΑ, όπου έδωσαν πολλές συνεντεύξεις καταφερόμενοι εναντίον της βασιλικής οικογένειας.

Το ζευγάρι, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επανήλθε στην επικαιρότητα την περασμένη εβδομάδα έπειτα από έρευνες που πραγματοποίησαν οι αρχές των Φιλιππίνων για το αν ο πατέρας της Μέγκαν, ο Τόμας Μαρκλ, είχε στην κατοχή του υλικό με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Η ίδια δήλωσε “συντετριμμένη” από τις καταγγελίες.