Μετά την ενόχληση που εξέφρασε η Μαρία Αντωνά για το σχόλιο που έκανε για εκείνη η Ζήνα Κουτσελίνη «Ένα μίνι, δύο άντρες και ενημέρωση», η παρουσιάστρια του STAR τοποθετήθηκε σήμερα μέσα από την εκπομπή της «Πρωινός Καφές με τη Ζήνα».

Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στη Μαρία Αντωνά, η Ζήνα Κουτσελίνη μίλησε για την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα του καθενός να λέει τη γνώμη του. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πρόσωπα της τηλεόρασης που εκτιμά για την ευθύτητά τους, όπως ο Γιώργος Λιάγκας, ο Δημήτρης Παπανώτας και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός και στην αντίθετη άποψη.

«Όπως ξέρετε είμαστε μια παρέα που δεν φοβάται να λέει τη γνώμη της σε ό,τι πιστεύει. Θα λέμε την άποψή μας και σε όποιον αρέσει. Έχουμε μια Δημοκρατία και πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε αυτό που λέμε, τι ακριβώς είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Με την έννοια ότι εμείς αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα και βλέπουμε, η άλλη πλευρά μπορεί να βλέπει κάτι άλλο και πάει λέγοντας η ζωή μας. Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένο περιστατικό, για να διευκρινιστεί, το λέω γενικά γιατί μου αρέσουν οι άνθρωποι που λένε την άποψή τους. Και έχω πολλούς να σας πω στην τηλεόραση, ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Μου αρέσει πολύ που λέει την άποψή του με τον τρόπο που την λέει. Μου αρέσει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, γιατί βλέπω ότι έχει κάτι να πει. Μου αρέσει ο Δημήτρης Παπανώτας ο οποίος είναι είδωλο. Μου αρέσει ο Παύλος Σταματόπουλος γιατί πάντα θα πει τη γνώμη του και βάζει και λίγο χιούμορ. Οι εμμονές δεν μου αρέσουν γενικά και έχουμε μια Δημοκρατία», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Πρέπει να σεβόμαστε την άποψη του άλλου είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Πάντα θα υπάρχει και η αντίθετη πλευρά», πρόσθεσε η Ζήνα Κουτσελίνη.

Ζήνα Κουτσελίνη: «Ένα μίνι, δύο άντρες και ενημέρωση»

«Δεν μπορώ να το δω με τίποτα, γιατί νιώθω ότι δεν χωράνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να πάρει το πλάνο. Ένα μίνι, δύο άντρες και ενημέρωση», είπε η Ζήνα Κουτσελίνη για την εκπομπή «Mega Non Stop», προκαλώντας την άμεσα αντίδραση της Μαρίας Αντωνά.

Μαρία Αντωνά: «Με ενοχλεί η ευκολία με την οποία μια γυναίκα επιχειρεί να υποτιμήσει μια άλλη»

Η Μαρία Αντωνά προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας για τη Ζήνα Κουτσελίνη: «Θα περίμενα από μια γυναίκα με τόσα χρόνια εμπειρίας στην τηλεόραση να γνωρίζει πως καμία επαγγελματική παρουσία δεν είναι “μίνι” όταν πίσω της υπάρχουν δουλειά, προσπάθεια και αξιοπρέπεια. Δεν με ενοχλεί να είμαι στην αρχή μιας διαδρομής ή να έχω ακόμη πολλά να μάθω. Με ενοχλεί, όμως, η ευκολία με την οποία μια γυναίκα επιχειρεί να υποτιμήσει μια άλλη».