Ανησυχία προκάλεσαν οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ο οποίος νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας. Ενώ το εξώφυλλο της εφημερίδας «Espresso» κάνει λόγο για ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα υγείας, διαφορετικό από εκείνα που είχαν γίνει γνωστά το προηγούμενο διάστημα, η εκπομπή «Happy Day» επικοινώνησε με τον μάνατζερ του τραγουδιστή, ο οποίος έδωσε μια διαφορετική εικόνα, καθησυχάζοντας το κοινό του και διευκρινίζοντας ότι η νοσηλεία συνδεόταν με το χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.

Η εφημερίδα «Espresso» σημειώνει πως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είναι πολύ πιο σοβαρό από το ΧΑΠ, ενώ η παρουσιάστρια του Alpha διαβεβαίωσε ότι ο τραγουδιστής είναι καλά στην υγεία του και πως η νοσηλεία του σχετιζόταν με το χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Είναι καλά στην υγεία του»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή της «Happy Day» αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Espresso» επιβεβαιώνοντάς ότι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου νοσηλεύτηκε. «Ήρθαμε σε επικοιωνία με τον μάνατζέρ του και μας διαβεβαίωσε πως είναι καλά στην υγεία του. Όντως ήταν στο νοσοκομείο, αλλά δεν είναι ένα διαφορετικό πρόβλημα υγείας. Ο άνθρωπος δίνει αυτή τη γνωστή μάχη με τον αναπνευστικό του, ένα θέμα που τον ταλαιπωρεί. Είναι χρόνιο πρόβλημα. Να σας πω ότι είναι καλά και εντός της ημέρας θα βγάλει ένα δελτίο Τύπου για να καθησυχάσει το κοινό του», σημείωσε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του Alpha.

Γιώργος Λιάγκας: «Πήρε εξιτήριο την Κυριακή»

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως η εκπομπή «Το Πρωινό» ήρθε σε επικοινωνία με το περιβάλλον του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, όπου σημειώθηκε πως ο τραγουδιστής πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Κυριακή. «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είναι στο σπίτι του», σημείωσε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.