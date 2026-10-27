Για την αγάπη μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του ο Βασίλης Μπισμπίσκης, εξηγώντας ότι δεν είναι βέβαιος εάν έχει καταφέρει να τη βρει.

Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο vidcast της «Εφημερίδας των Συντακτών» και εστίασε σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, κατά την οποία έψαχνε την αποδοχή των γύρω του, ενώ τόνισε πως τελικά άρχισε να πιστεύει περισσότερο στον εαυτό του.

«Δεν ξέρω αν έχω βρει ακόμα την αγάπη επί της ουσίας, γιατί αυτή την αγάπη πρέπει να τη δώσεις κι εσύ με έναν τρόπο στον εαυτό σου, πρέπει να την παίρνεις και να μην τη νιώθεις. Σίγουρα υπήρχε μια κρίσιμη στιγμή στη ζωή μου, που έψαχνα την αγάπη με αγωνία, δηλαδή θες την αποδοχή των άλλων και κάπου δεν την πήρα. Εκεί διαλύθηκα τελείως. Αυτό έγινε πριν περίπου 15 χρόνια», επεσήμανε ο ηθοποιός.

Εξηγώντας ότι σταδιακά κατάφερε να σταματήσει να επιζητά την επιβεβαίωση από τους άλλους, δήλωσε πως μπόρεσε να εμπιστευτεί τις δυνατότητές του και έτσι να αντιλαμβάνεται διαφορετικά την αγάπη. «Μαζί με τη βοήθεια γιατρών και ψυχολόγων, με έναν τρόπο έσπασε αυτό το σπυρί, βγήκε το πύον. Έφυγε αυτό της αποδοχής και έπαψα να ζητάω αποδοχή από τους άλλους και κάπως με έναν τρόπο την έδωσα εγώ στον εαυτό μου. Πίστεψα στον εαυτό μου και συνέχισα. Πια συναισθάνομαι περισσότερο την αγάπη», είπε.

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