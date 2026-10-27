Η Σάσα Μπάστα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και ανακοίνωσε πως βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Παράλληλα, μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για τη Γωγώ Μαστροκώστα, την οποία χαρακτήρισε είδωλο και πρότυπό της, αποκαλύπτοντας τη συμβουλή που της είχε δώσει και η οποία, όπως παραδέχτηκε, αποδείχθηκε πέρα για πέρα αληθινή όταν έγινε μητέρα.

H Σάσα Μπάστα αποκάλυψε το όνομα που έχει αποφασίσει να δώσει στη δεύτερη κόρη της. «Είναι κορίτσι και είναι η Φανή – Εφραιμία. Η κόρη μου, Ειρήνη, νομίζει ότι εκείνη είναι η μαμά και εγώ απλά θα το γεννήσω», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Η Γωγώ Μαστροκώστα μου είπε “κάνε ό,τι θέλεις, μόλις γίνεις μαμά διαγράφονται όλα”»

Η Σάσα Μπάστα αποκάλυψε ότι πρότυπο για εκείνη υπήρξε η Γωγώ Μαστροκώστα. «Η αγαπημένη μου, το είδωλό μου, η γυναίκα η οποία για μένα ήταν πρότυπο ήταν η Γωγώ Μαστροκώστα. Μου έδωσε την πιο ωραία συμβουλή: κάνε αυτό που γουστάρεις και αυτό που θέλει η ψυχή σου γιατί ως δια μαγείας όταν γίνεσαι μαμά διαγράφονται όλα. Τα ξεχνάνε“. Και είναι όντως έτσι», σημείωσε.

«Μου λείπει πάρα πολύ ο Θέμος Αναστασιάδης, οι συμβουλές του ήταν πολύτιμες»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Σάσα Μπάστα ανέφερε ότι της λείπει ο Θέμος Αναστασιάδης και οι συμβουλές που της έδινε. «Μου λείπει πάρα πολύ και είναι από τους ανθρώπους που μου έδωσε κάποιες συμβουλές και είχε σε όλα τα δίκιο. Η μοναδική εκπομπή που θυμίζει Θέμος είσαι εσύ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Έκανα το πρώτο μου εξώφυλλο όταν η μαμά μου είχε καρκίνο»

Τέλος, η Σάσα Μπάστα ανέφερε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ότι όταν έκανε το πρώτο της εξώφυλλο η μητέρα της είχε καρκίνο. «Το πρώτο μου εξώφυλλο το έκανα στο αγαπημένο μου “Nitro”. Έχω κάνει 8 εξώφυλλα στο συγκεκριμένο περιοδικό. Εμένα η μητέρα μου τότε είχε καρκίνο και έπρεπε να χειρουργηθεί», σημείωσε.