Με έναν ιδιαίτερα ρομαντικό τρόπο επέλεξε η Δούκισσα Νομικού να ευχηθεί στον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, για την ονομαστική του γιορτή. Το γνωστό μοντέλο δημοσίευσε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη της για τον άντρα της ζωής της.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, το ζευγάρι εμφανίζεται αγκαλιασμένο ή να κρατιέται χέρι χέρι, χωρίς ωστόσο να διακρίνονται τα πρόσωπά τους. «Χρόνια πολλά στον δικό μου Δημήτρη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, ενώ συνόδευσε κάθε φωτογραφία με μια διαφορετική ευχή. «Αυτό και να σου εύχομαι χρόνια πολλά για τη γιορτή σου κάθε χρόνο», σημείωσε στην πρώτη, ενώ στη δεύτερη έγραψε: «Αυτό και να μην κρατήσω ποτέ το χέρι άλλου άντρα».

Οι τρυφερές αφιερώσεις δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς η Δούκισσα Νομικού θέλησε να εκφράσει πόσο σημαντική είναι για εκείνη η κοινή τους ζωή. «Αυτό και να κάνεις τις συνηθισμένες μέρες να μοιάζουν ξεχωριστές», έγραψε σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, για να ολοκληρώσει τη ρομαντική ανάρτησή της με την ευχή «Αυτό και να μεγαλώνουμε μαζί».