Οι σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, φέρνουν τη δούκισσα του Σάσεξ ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όμως υπό διαφορετικό πρίσμα. Οι αποκαλύψεις δείχνουν ότι η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι γνώριζε τις καταγγελίες εδώ και επτά χρόνια, κρατώντας το θέμα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, την ώρα που δεχόταν έντονη κριτική για την αποξένωσή της από τον πατέρα της.

Ο Τόμας Μαρκλ έχει απορρίψει κατηγορηματικά όλες τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «αρρωστημένα ψέματα» που έχουν στόχο να καταστρέψουν τη φήμη του. Ωστόσο, οι νέες πληροφορίες δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με τους πραγματικούς λόγους που οδήγησαν τη Μέγκαν Μαρκλ να διακόψει τις σχέσεις μαζί του, αλλά και για το αν η βρετανική κοινή γνώμη θα αρχίσει πλέον να την αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη κατανόηση.

Will the public change its mind about Meghan? https://t.co/SIIztHIl8g — BBC News (UK) (@BBCNews) October 26, 2026

Η επιστολή με τις καταγγελίες και η απόφαση να κρατήσει μακριά τον πατέρα της

Σύμφωνα με το BBC, ήδη από το 2019 η Μέγκαν Μαρκλ είχε ενημερωθεί για τις σοβαρές καταγγελίες εναντίον του πατέρα της, μέσα από επιστολή της πρώτης συζύγου του, Ρόζλιν Λάβλες. Η επιστολή περιλάμβανε ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση, οι οποίοι γνωστοποιήθηκαν στη δούκισσα μέσω της αστυνομίας, σε μια περίοδο που εκείνη εξακολουθούσε να ασκεί επίσημα βασιλικά καθήκοντα.

Η Μέγκαν Μαρκλφέρεται να θεωρούσε ότι οι καταγγελίες επρόκειτο να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Δεν είναι σαφές ποιοι άλλοι γνώριζαν την ύπαρξη της επιστολής, ούτε αν είχαν ενημερωθεί στελέχη του Παλατιού. Όπως προκύπτει από τις νέες πληροφορίες, η συγκεκριμένη υπόθεση συνδέεται με την απόφασή της να διατηρήσει αποστάσεις από τον πατέρα της και να μην του επιτρέψει να συναντήσει τα παιδιά της.

Για χρόνια, η Μέγκαν Μαρκλ δεχόταν επικρίσεις επειδή είχε απομακρυνθεί από μέλη της οικογένειάς της και παλιούς φίλους. Η σχέση της με τον πατέρα της αποτελούσε μάλιστα ένα από τα βασικότερα επιχειρήματα όσων την κατηγορούσαν ότι είχε εγκαταλείψει τους ανθρώπους που βρίσκονταν κάποτε κοντά της.

Η στάση της είχε προκαλέσει νέες αντιδράσεις τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ο Τόμας Μαρκλ νοσηλεύτηκε στις Φιλιππίνες και υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό του ποδιού του. Τότε είχε δηλώσει στη Mail on Sunday: «Δεν θέλω να πεθάνω έχοντας αποξενωθεί από τη Μέγκαν. Θέλω να γνωρίσω τα εγγόνια μου. Θα ήταν ωραίο να γνωρίσω και τον σύζυγό της».

Η υπόθεση είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα, με τα βρετανικά μέσα να αναρωτιούνται αν η Μέγκαν Μαρκλ θα επικοινωνούσε μαζί του. Τελικά, μια επιστολή της παραδόθηκε στον πατέρα της, η οποία αρχικά θεωρήθηκε ότι περιείχε ευχές για την ανάρρωσή του. Όπως αποκαλύπτεται τώρα, όμως, το περιεχόμενό της ήταν πολύ διαφορετικό, καθώς η δούκισσα αναφερόταν στις καταγγελίες και ξεκαθάριζε ότι δεν θα του επέτρεπε να δει τα εγγόνια του.

Από την πλευρά της, η ετεροθαλής αδελφή της Μέγκαν, Σαμάνθα Μαρκλ, έχει επίσης απορρίψει τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «ψευδείς ειδήσεις» και «clickbait». Παράλληλα, αμφισβητεί την αξιοπιστία της επιστολής που είχε συντάξει η μητέρα της, Ρόζλιν Λάβλες. Μέχρι στιγμής, οι καταγγελίες παραμένουν ισχυρισμοί και δεν έχει αποδειχθεί ότι ο Τόμας Μαρκλ διέπραξε τα αδικήματα που του αποδίδονται.

Θα αλλάξει η εικόνα της Μέγκαν στα μάτια των Βρετανών;

Οι νέες αποκαλύψεις ενδέχεται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται η στάση της Μέγκαν Μαρκλ απέναντι στην οικογένειά της. Για επτά χρόνια, η δούκισσα εμφανιζόταν δημόσια σε συνεντεύξεις, τηλεοπτικές παραγωγές, podcasts και εκδηλώσεις, χωρίς να αποκαλύπτει τη συγκεκριμένη υπόθεση που, σύμφωνα με όσα γίνονται τώρα γνωστά, επηρέαζε την προσωπική της ζωή.

Όπως επισημαίνει το BBC, πίσω από την προσεκτικά διαμορφωμένη δημόσια εικόνα της Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται πως υπήρχε μια πολύ πιο περίπλοκη οικογενειακή πραγματικότητα. Οι υποστηρικτές της έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η αντιμετώπισή της από τα βρετανικά μέσα και μέρος της κοινής γνώμης έχει επηρεαστεί από τον ρατσισμό και τον σεξισμό.

Το ερώτημα είναι αν οι τελευταίες εξελίξεις θα οδηγήσουν σε μια πιο ανθρώπινη και λιγότερο επικριτική αντιμετώπισή της. Η Μέγκαν Μαρκλ έχει συχνά κατηγορηθεί ότι παρουσιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια υπερβολικά ιδανική εικόνα της ζωής της. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις για την οικογενειακή της ιστορία ενδέχεται να κάνουν ορισμένους να επανεξετάσουν προηγούμενες κρίσεις τους. Παρ’ όλα αυτά, η προσπάθεια να κερδίσει τη συμπάθεια του βρετανικού κοινού μόνο εύκολη δεν θα είναι. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα τον Οκτώβριο, μόλις το 22% των ερωτηθέντων είχε θετική άποψη για τη Μέγκαν, ενώ το 49% εξέφραζε αρνητική γνώμη.

Παρά το τεράστιο ενδιαφέρον που εξακολουθεί να προκαλεί η ζωή της, η δούκισσα του Σάσεξ δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη μεγάλου μέρους των Βρετανών. Οι τελευταίες εξελίξεις, ωστόσο, ίσως αποτελέσουν την αφορμή για να εξεταστεί η ιστορία της από μια διαφορετική οπτική, καθώς η απομάκρυνσή της από τον πατέρα της αποκτά πλέον μια νέα διάσταση.