Μια νέα φωτογραφία από το Μαρακές δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Ηλίας Ψινάκης, ποζάροντας μαζί με την Άννα Βίσση και τη Δήμητρα Κούστα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έκλεψε τις εντυπώσεις με το κόκκινο φόρεμά της, ενώ εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαμογελαστή στο πλευρό των δύο φίλων της. Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε με αφορμή τους εορτασμούς για την ονομαστική εορτή της Δήμητρας Κούστα στο Μαρόκο.

Ο Ηλίας Ψινάκης συνόδευσε τη φωτογραφία με μια ανάρτηση γεμάτη ενθουσιασμό, ευχαριστώντας τους οικοδεσπότες για τη βραδιά που έζησε. Μάλιστα, δεν δίστασε να κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν, θυμίζοντας τις εποχές που βρισκόταν στο Μαρακές με τον διάσημο σχεδιαστή Yves Saint Laurent. «Happy name day Δήμητρα Κούστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επική βραδιά που μας χαρίσατε! Έχω να το ζήσω αυτό από την δεκαετία του 70 με τον Yves Saint Laurent στο Μαρακές. Είστε υπέροχοι οικοδεσπότες διεθνούς επιπέδου! 🇬🇷», έγραψε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Άννα Βίσση δημοσίευσε δύο φωτογραφίες της από το Μαρακές, στις οποίες ποζάρει με ένα κομψό κόκκινο μίντι φόρεμα, μαύρο σακάκι και γόβες. Η τραγουδίστρια δείχνει ιδιαίτερα ευδιάθετη και χαμογελαστή, και δεν φαίνεται να πτοείται από την κόντρα της με τον Νίκο Καρβέλα. Αντιθέτως, φαίνεται να απολαμβάνει το ταξίδι της στο Μαρόκο και τις στιγμές με τους αγαπημένους της φίλους.

Το λαμπερό δείπνο της Δήμητρας Κούστα στο Μαρακές

Μακριά από την Ελλάδα, με εκλεκτή παρέα και σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, επέλεξε να γιορτάσει φέτος την ονομαστική της εορτή η Δήμητρα Κούστα. Η σύζυγος του εφοπλιστή, Γιάννη Κούστα, ταξίδεψε στο Μαρακές, όπου διοργάνωσε ένα ξεχωριστό δείπνο για τους φίλους της, με την κουμπάρα της Άννα Βίσση να βρίσκεται ανάμεσα στους καλεσμένους.

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, ενώ ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο επιχειρηματίας Γιάννης Στασινόπουλος, ο οποίος δημοσίευσε στιγμιότυπα από τη βραδιά, γράφοντας: «Από το Μαρακές με αγάπη. Χαρούμενη ονομαστική γιορτή Δήμητρα Κούστα».

Μάλιστα, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Fine Group, Γιάννης Στασινόπουλος, δημοσίευσε και μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με την Άννα Βίσση, δίνοντας ακόμη μια γεύση από τη λαμπερή βραδιά στο Μαρακές.

Η Άννα Βίσση είχε ήδη δώσει στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από το ταξίδι της στο Μαρόκο μέσα από αναρτήσεις στο Instagram. Αρχικά, είχε μοιραστεί την ξεχωριστή υποδοχή που της επιφύλαξαν στο Μαρακές, ενώ στη συνέχεια πόζαρε μαζί με τον Ηλία Ψινάκη μέσα σε πισίνα, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης.

Λίγες ώρες πριν από το εορταστικό δείπνο, η τραγουδίστρια είχε δημοσιεύσει και μια φωτογραφία στην οποία εμφανιζόταν χαμογελαστή μαζί με την αδελφή της, Νίκη.