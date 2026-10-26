Στα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA, «Νταντά της γειτονιάς», εργαζόταν ο Διονύσης Φερεντίνος, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών. Ο σκηνοθέτης είχε συνδέσει την επαγγελματική του πορεία με δημοφιλείς τηλεοπτικές κωμωδίες, μεταξύ των οποίων το «Έχω παιδιά» και το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Διονύσης Φερεντίνος βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια, μαζί με τη σύντροφό του, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι παραπονέθηκε για πόνο στην πλάτη και δυσκολευόταν να περπατήσει. Περίπου 20 λεπτά αργότερα υπέστη ανακοπή.

Το ασθενοφόρο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έφτασε περίπου 40 λεπτά μετά και ο σκηνοθέτης μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Ασκληπιείο Βούλας. Το τελευταίο διάστημα φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα με την αρτηριακή του πίεση.

Στο νοσοκομείο βρέθηκε και ο ηθοποιός και σεναριογράφος Λάμπρος Φισφής, μαζί με τη σύντροφο του σκηνοθέτη.

Οι σειρές που σκηνοθέτησε και η νέα παραγωγή του MEGA

Ο Διονύσης Φερεντίνος είχε εργαστεί σε τηλεοπτικές παραγωγές που γνώρισαν μεγάλη απήχηση. Στο «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» του Alpha συνεργάστηκε με τον Κώστα Σούσουλα, ο οποίος σήμερα είναι διευθυντής προγράμματος του MEGA. Αργότερα ανέλαβε τη σκηνοθεσία της σειράς «Έχω παιδιά» του Μεγάλου Καναλιού.

Η τελευταία του επαγγελματική δουλειά ήταν συνδεδεμένη με τη νέα σειρά «Νταντά της γειτονιάς», για την οποία βρίσκονταν σε εξέλιξη τα γυρίσματα. Μάλιστα, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου επρόκειτο να συναντηθεί με στελέχη του MEGA, ενόψει της πρεμιέρας της παραγωγής.

Ο σκηνοθέτης ήταν πατέρας δύο παιδιών, ενός αγοριού που φοιτά στο λύκειο και ενός κοριτσιού που πηγαίνει στο γυμνάσιο.

Η κηδεία του έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, οπότε συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα τον αποχαιρετήσουν.