Άμεση ήταν η αντίδραση που εξέφρασε η Μαρία Αντωνά απέναντι στα σχόλια της Ζήνας Κουτσελίνη, με τη ραδιοφωνική παραγωγό να τοποθετείται δημόσια για τους χαρακτηρισμούς που δέχθηκε η τηλεοπτική της παρουσία.

Η τοποθέτηση της παρουσιάστριας, η οποία πυροδότησε την αντίδραση, ανέφερε συγκεκριμένα: «Δε μπορώ να το δω με τίποτα γιατί νιώθω ότι δεν χωράνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να πάρει το πλάνο. Ένα μίνι. Δύο άντρες και ενημέρωση».

Στηλιτεύοντας τη συγκεκριμένη αναφορά, η Μαρία Αντωνά προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εστιάζοντας στην προσπάθεια που καταβάλλει στο επαγγελματικό της περιβάλλον.

«Θα περίμενα από μια γυναίκα με τόσα χρόνια εμπειρίας στην τηλεόραση να γνωρίζει πως καμία επαγγελματική παρουσία δεν είναι “μίνι” όταν πίσω της υπάρχουν δουλειά, προσπάθεια και αξιοπρέπεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση για τα στάδια εξέλιξης και την αλληλεγγύη

Συνεχίζοντας το μήνυμά της, η Μαρία Αντωνά στάθηκε στη στάση που τηρούν γυναίκες του χώρου απέναντι σε συναδέλφους τους που βηματίζουν στα πρώτα τους επαγγελματικά στάδια.

«Δεν με ενοχλεί να είμαι στην αρχή μιας διαδρομής ή να έχω ακόμη πολλά να μάθω. Με ενοχλεί, όμως, η ευκολία με την οποία μια γυναίκα επιχειρεί να υποτιμήσει μια άλλη», συμπλήρωσε στην ανάρτησή της.