Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ήταν καλεσμένος στο vidcast «Happy Living» με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, όπου μίλησε για μια πιο προσωπική πλευρά της ζωής του, αποκαλύπτοντας πώς είναι στον ρόλο του πατέρα, αλλά και πώς επιλέγει να περνά τον λιγοστό ελεύθερο χρόνο που του αφήνουν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

«Πρέπει να τους δώσουμε τα εφόδια ως γονείς να μπορούν να διακρίνουν τον κίνδυνο οι ίδιοι και να μπορούν να προσέχουν τον εαυτό τους. Δεν μπορείς να τα κλειδώσεις τα παιδιά. Τα παιδιά θα βγουν έξω, θα ξενυχτίσουν, θα έρθουν αργά το πρωί. Άρα δεν μπορείς να είσαι δίπλα τους και δεν είναι και σωστό να είσαι δίπλα τους. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τους δώσεις τα εφόδια έτσι ώστε να μπορούν να διακρίνουν τους κινδύνους. Υπάρχει άγχος. Η σύζυγος όταν βγαίνουν έξω δεν κοιμάται. Εγώ κοιμάμαι. Θα τη δει η γυναίκα μου τη συνέντευξη; Γιατί θα φωνάζει μετά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε επίσης στις μικρές στιγμές της οικογενειακής καθημερινότητας που, ακόμη και τις πιο απαιτητικές ώρες στη δουλειά, καταφέρνουν να του αποσπούν την προσοχή και να του φτιάχνουν τη διάθεση.

«Μπορεί να είμαι εγώ στο γραφείο, να χειρίζομαι κάτι μεγάλο και να μου έρθει ένα μήνυμα “μου έφαγε τα πατατάκια”. Είναι πολύ ωραίο γιατί σε βγάζει εκτός. Γενικά είμαστε χαλαροί γονείς, δεν είμαστε αυστηροί», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Η κόρη του, Μαριαλένα, θα δώσει φέτος Πανελλήνιες. «Είναι μια δύσκολη διαδικασία για όλα τα παιδιά. Εγώ θα πω ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου. Μακάρι να έρθει το καλό αποτέλεσμα, αλλά αν δεν επιτευχθεί ο στόχος υπάρχουν κι άλλες επιλογές. Ψυχραιμία και υπομονή. Της αρέσει ο τομέας της υγείας», σημείωσε και τόνισε ότι είναι δική της επιλογή.

Τέλος, ο υφυπουργός Υγείας αποκάλυψε ότι στον ελεύθερο του χρόνο του αρέσει το τρέξιμο, το ποδήλατο και το κολύμπι. «Με αποφορτίζει τελείως και με ξεκουράζει πολύ. Αν περάσουν δέκα μέρες χωρίς να κάνω κάτι, μου λείπει», είπε.