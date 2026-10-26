Μακριά από την Ελλάδα, με εκλεκτή παρέα και σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, επέλεξε να γιορτάσει φέτος την ονομαστική της εορτή η Δήμητρα Κούστα. Η επιχειρηματίας ταξίδεψε στο Μαρακές, όπου διοργάνωσε ένα ξεχωριστό δείπνο για τους φίλους της, με την Άννα Βίσση να βρίσκεται ανάμεσα στους καλεσμένους.

Η γνωστή τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει νωρίτερα την παρουσία της στο Μαρόκο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε ένα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, εμφανίστηκε μαζί με τον Ηλία Ψινάκη μέσα σε πισίνα, απολαμβάνοντας τις στιγμές χαλάρωσης.

Το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, λίγο πριν από την ονομαστική εορτή της Δήμητρας Κούστα, πραγματοποιήθηκε το δείπνο που είχε ετοιμάσει για την περίσταση.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο επιχειρηματίας Γιάννης Στασινόπουλος, ο οποίος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από τη βραδιά. Μέσα από τα Instagram stories του έδωσε μια εικόνα από το εορταστικό δείπνο, ενώ δεν παρέλειψε να ευχηθεί δημόσια στην οικοδέσποινα. «Από το Μαρακές με αγάπη. Χαρούμενη ονομαστική γιορτή Δήμητρα Κούστα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ, η Άννα Βίσση λίγες ώρες πριν από το ξεχωριστό δείπνο, δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία πόζαρε χαμογελαστή μαζί με την αδελφή της, Νίκη.