Μια απρόσμενη εξομολόγηση έκανε ο Ίθαν Χοκ στη Ντρου Μπάριμορ, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν ήλπιζε να τη συναντήσει σε κάποιο πάρτι, προκειμένου να τη γνωρίσει καλύτερα. Οι δύο ηθοποιοί, που υπήρξαν από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Χόλιγουντ τη δεκαετία του ’90, βρέθηκαν για πρώτη φορά από κοντά στην εκπομπή της παρουσιάστριας και η συζήτησή τους πήρε γρήγορα μια ιδιαίτερα προσωπική και χιουμοριστική τροπή.

Ο 55χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στο «The Drew Barrymore Show» στις 16 Οκτωβρίου και δεν έκρυψε την έκπληξή του για το γεγονός ότι, παρά τις παράλληλες πορείες τους στον κινηματογράφο, οι δυο τους δεν είχαν συναντηθεί ποτέ στο παρελθόν.

«Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια περίοδο της ζωής μου που να μην ήξερα ποια είσαι», είπε ο Ίθαν Χοκ, με την 51χρονη Ντρου Μπάριμορ να απαντά αμέσως: «Ακριβώς το ίδιο αισθάνομαι κι εγώ για σένα!».

Ethan Hawke Tells Drew Barrymore He Can’t Believe They Never Dated as They Meet for the First Time on Her Talk Show https://t.co/6dWTNmyoru — People (@people) October 16, 2026

Τότε ο ηθοποιός έκανε μια ακόμη πιο απρόσμενη παρατήρηση. «Αυτό που δεν μπορώ να πιστέψω είναι ότι δεν βγήκαμε ποτέ ραντεβού», είπε, προκαλώντας την ενθουσιώδη αντίδραση της οικοδέσποινας.

«Πού ήσουν; Και, παρεμπιπτόντως, τι δεν θα δίναμε εγώ και κάθε άλλο κορίτσι στον πλανήτη για να βγούμε ραντεβού μαζί σου! Πού στο καλό ήσουν;», του απάντησε αστειευόμενη η Μπάριμορ.

Ο Ίθαν Χοκ αποκάλυψε στη συνέχεια ότι τη δεκαετία του ’90 είχε σκεφτεί αρκετές φορές το ενδεχόμενο να τη συναντήσει σε κάποια κοινωνική εκδήλωση. «Υπήρχαν πολλά βράδια, μιλάμε για τη δεκαετία του ’90, που πήγαινα σε κάποιο πάρτι και σκεφτόμουν: “Ίσως να είναι εκεί η Ντρου”», παραδέχτηκε.

Όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε γιατί δεν πήρε απλώς το τηλέφωνο για να την καλέσει, εκείνος εξήγησε ότι ήθελε τα πράγματα να εξελιχθούν πιο αυθόρμητα. «Ήθελα να το παίξω άνετος. Ήθελα να συμβεί φυσικά. Πίστευα ότι κάτι μαγικό θα γινόταν», ανέφερε.

«Και κοίτα τι έγινε. Τίποτα!», του απάντησε γελώντας η Μπάριμορ, με τον Χοκ να σχολιάζει: «Γνωριζόμαστε τελικά σε μια τηλεοπτική εκπομπή».

Οι γάμοι, τα διαζύγια και οι οικογένειες που δημιούργησαν

Παρότι οι δυο τους δεν έζησαν ποτέ το ειδύλλιο που, όπως φάνηκε από τη συζήτησή τους, θα μπορούσε να είχε προκύψει στα νεανικά τους χρόνια, ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές στην προσωπική τους ζωή, όπως σημειώνει το περιοδικό People.

Ο Ίθαν Χοκ είναι παντρεμένος από το 2008 με τη Ράιαν Σόουχιουζ, η οποία στο παρελθόν είχε εργαστεί ως νταντά των παιδιών που είχε αποκτήσει από τον γάμο του με την Ούμα Θέρμαν. Παρότι εκείνη την περίοδο δεν είχαν ερωτική σχέση, οι δυο τους ήρθαν ξανά κοντά έναν χρόνο μετά το διαζύγιό του από την Ούμα Θέρμαν και στη συνέχεια έγιναν ζευγάρι.

Ακολούθησε ο γάμος τους και η απόκτηση δύο παιδιών, της Κλεμεντάιν και της Ιντιάνα.

Ο ηθοποιός έχει επίσης δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με την Ούμα Θέρμαν, τη Μάγια Χοκ, η οποία ακολουθεί τα βήματα των διάσημων γονιών της στην υποκριτική, και τον Λέβον Ρόαν Θέρμαν-Χοκ.

Από την πλευρά της, η Ντρου Μπάριμορ έχει αποκτήσει δύο κόρες, την Όλιβ και τη Φράνκι, από τον γάμο της με τον Γουίλ Κόπελμαν, με τον οποίο χώρισε το 2016. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια είχε παντρευτεί στο παρελθόν επίσης τον επιχειρηματία Τζέρεμι Τόμας και τον κωμικό Τομ Γκριν.

Η συνάντηση των δύο ηθοποιών στην τηλεόραση έδωσε έτσι την ευκαιρία να αποκαλυφθεί μια άγνωστη μέχρι σήμερα πλευρά της μεταξύ τους ιστορίας, με τον Ίθαν Χοκ να παραδέχεται ότι κάποτε ήλπιζε σε μια τυχαία συνάντηση με τη Ντρου Μπάριμορ, η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε αρκετές δεκαετίες αργότερα.