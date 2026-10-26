Μια βραδινή έξοδο πραγματοποίησε η Τζένη Θεωνά, η οποία έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα του Δήμου Αναστασιάδη και της Πάολα στην Αθήνα.

Το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, οι δύο καλλιτέχνες υποδέχτηκαν το κοινό στο ανανεωμένο «Hotel Music Hall», σηματοδοτώντας την έναρξη της συνεργασίας τους στη νυχτερινή διασκέδαση της πρωτεύουσας.

Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο ήταν και η Τζένη Θεωνά, η οποία θέλησε να παρακολουθήσει από κοντά την πρώτη εμφάνιση του συζύγου της, Δήμου Αναστασιάδη, και να τον στηρίξει σε αυτό το νέο επαγγελματικό βήμα.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια δεν περιορίστηκε στο να παρακολουθεί το πρόγραμμα, αλλά σηκώθηκε από τη θέση της και χόρεψε, δείχνοντας να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη βραδιά.

Ο φωτογραφικός φακός του NDP την απαθανάτισε σε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης, ενώ στη σκηνή ο Δήμος Αναστασιάδης και η Πάολα ερμήνευαν τις επιτυχίες τους.

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης έχουν αποκτήσει μαζί δύο γιους, τον Αρίωνα και τον Απόλλωνα, και προσπαθούν να συνδυάζουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με την οικογενειακή καθημερινότητα.

Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά τους, η ηθοποιός φρόντισε να βρίσκεται κοντά στον σύζυγό της σε μια σημαντική βραδιά για την καριέρα του, απολαμβάνοντας παράλληλα μια έξοδο από την καθημερινή της ρουτίνα.