Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου συνεχίζεται, με μια νέα αγωγή να προστίθεται στις οικονομικές διαφορές των δύο πρώην συνεργατιδών.

Σύμφωνα την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, η γνωστή μάνατζερ κατέθεσε πριν από λίγες ημέρες αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζητώντας από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου 150.000 ευρώ. Το ποσό αφορά αμοιβές που η Έλενα Χριστοπούλου υποστηρίζει ότι της οφείλονται για τηλεοπτικές συνεργασίες της παρουσιάστριας, τις οποίες είχε διαπραγματευτεί και εξασφαλίσει όσο συνεργάζονταν.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Είναι περίεργο που το γνωρίζετε εσείς και όχι εγώ»

Την πρώτη της αντίδραση για τη νέα αγωγή που φέρεται να κατέθεσε σε βάρος της η Έλενα Χριστοπούλου, διεκδικώντας περισσότερα από 150.000 ευρώ, κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό». Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, την οποία συνάντησε ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο, δήλωσε πως δεν είχε καμία ενημέρωση για τη συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη, ξεκαθαρίζοντας ότι θα εξετάσει το θέμα και, εφόσον ισχύει, θα κινηθεί νομικά.

«Δεν έχω καμία ενημέρωση ούτε για νέα αγωγή, ούτε για παλιά αγωγή. Γενικά δεν έχω ενημέρωση για καμία αγωγή. Μάλιστα, μόλις προσγειώθηκα. Θα το διερευνήσω και αν ισχύει, προφανώς επιφυλάσσομαι τα νόμιμα», ανέφερε αρχικά.

«Εγώ δεν έχω κάποια γνώση, οπότε ξέρεις τι, ας μην το ανοίξουμε. Γιατί εφόσον δεν το γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος, είναι και περίεργο να το γνωρίζετε εσείς. Οπότε, αν έχει πάει αυτό στη Δικαιοσύνη, θα το μάθω. Επιφυλάσσομαι τα νόμιμα και έχω εμπιστοσύνη προφανώς στην ελληνική Δικαιοσύνη», πρόσθεσε στη συνέχεια. «Καμία αγωγή δεν έχω. Μπορεί να με περιμένει κάποια σπίτι μου. Δεν έχω καμία αγωγή, όχι. Ας ελπίσουμε να τελειώσει κι αυτό. Θα μείνω στις χαρές του γάμου μου», τόνισε.

Βάλια Χατζηθεοδώρου για Έλενα Χριστοπούλου: «Είναι κάτι που τη βαραίνει»

Για τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε η Βάλια Χατζηθεοδώρου, αποκαλύπτοντας όσα της εκμυστηρεύτηκε η γνωστή μάνατζερ σε πρόσφατη επικοινωνία τους. Όπως ανέφερε, η Έλενα Χριστοπούλου έχει ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα από την υπόθεση, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, ωστόσο πλέον αισθάνεται πιο έτοιμη να μιλήσει δημόσια, να δώσει τις δικές της απαντήσεις και να προχωρήσει στις κινήσεις που θεωρεί απαραίτητες.

«Χθες που μιλήσαμε με την Έλενα, αυτό που μου είπε είναι ότι νιώθει πολύ πιο έτοιμη να μιλήσει, να απαντήσει, να κάνει και τις δικές της κινήσεις όπως βλέπουμε, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πολύ κι εκείνη και η εταιρεία. Δεν το εύχεται σε κανέναν όλο αυτό που περνάει, είναι κάτι που τη βαραίνει πολύ».