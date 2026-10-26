Στο επίκεντρο έντονων σχολίων βρέθηκε η Mel C, μετά την εμφάνισή της στο βρετανικό σόου «Strictly Come Dancing», το βράδυ της Κυριακής. Η πρώην τραγουδίστρια των Spice Girls ανέβηκε στη σκηνή για ένα ιδιαίτερο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, ωστόσο αρκετοί τηλεθεατές αμφισβήτησαν αν τραγουδούσε πραγματικά ζωντανά, κατηγορώντας την ότι έκανε playback.

Η 52χρονη καλλιτέχνιδα επέλεξε ένα ροζ crop top και συμμετείχε μαζί με τους επαγγελματίες χορευτές του διαγωνισμού σε μια απαιτητική χορογραφία, εμπνευσμένη από τον κόσμο της γυμναστικής. Στη σκηνή επιστρατεύτηκαν σχοινάκια, αλτήρες, ποδήλατα spinning και διάδρομοι γυμναστικής, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα ενός εντυπωσιακού προγράμματος fitness. Παρά την ενέργεια και τις χορευτικές κινήσεις της τραγουδίστριας, ορισμένοι τηλεθεατές επικεντρώθηκαν σε κάτι διαφορετικό: το κατά πόσο η φωνή που ακουγόταν ήταν ζωντανή.

Όπως σημειώνει η Daily Mail, στην πλατφόρμα X, τα σχόλια δεν άργησαν να εμφανιστούν, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν την απορία τους. «Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί η Mel C κάνει playback πάνω σε ένα ποδήλατο spinning στο Strictly;», έγραψε ένας τηλεθεατής. «Η Mel C κάνει playback. Το τραγούδι δεν απαιτεί και πολλά φωνητικά, αλλά και πάλι με εξέπληξε», σχολίασε κάποιος άλλος.

Strictly Come Dancing viewers accuse Mel C of ‘miming’ during her performance as she works up a sweat on the dancefloor https://t.co/uqWvSkRFXy — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 25, 2026

«Τραγουδούσε καν η Mel C κατά τη διάρκεια της εμφάνισης;», αναρωτήθηκε ένας τρίτος, ενώ ένας ακόμη έγραψε: «Γιατί μπήκαν στον κόπο να της βάλουν μικρόφωνο;». Ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν και το σχόλιο τηλεθεατή που υποστήριξε: «Μόλις είδα τη Mel C στο Strictly, σε αυτό που μπορώ να περιγράψω μόνο ως τη χειρότερη εμφάνιση με playback μιας ολόκληρης γενιάς».

Δεν είχαν, ωστόσο, όλοι την ίδια άποψη. Πολλοί θαυμαστές έσπευσαν να υπερασπιστούν την τραγουδίστρια, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για την παρουσία της. «Η Mel C δείχνει υπέροχη», «Εξαιρετική εμφάνιση» και «Τίποτα δεν συγκρίνεται με τη Mel C και τους επαγγελματίες χορευτές», ήταν μερικά από τα θετικά σχόλια. Ένας άλλος χρήστης σημείωσε: «Λες και χρειαζόμασταν περισσότερες αποδείξεις για το γιατί είναι η καλύτερη Spice Girl».

Η επιστροφή της Mel C στο Strictly μετά από 19 χρόνια και η αποχώρηση που συζητήθηκε

Κατά τη διάρκεια των προβών για τη μαγνητοσκοπημένη εμφάνισή της, η Mel C είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό της για την επιστροφή της στο δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «απίστευτη».

Η προηγούμενη εμφάνισή της στο «Strictly Come Dancing» είχε πραγματοποιηθεί το 2007, όταν οι Spice Girls είχαν ανέβει στη σκηνή και ερμηνεύσει την επιτυχία τους «2 Become 1». Παρότι έχει μακρά εμπειρία στον χορό, η ίδια δεν έχει συμμετάσχει ποτέ ως διαγωνιζόμενη στο σόου.

Όπως αποκάλυψε πρόσφατα στην «Daily Star», οι υπεύθυνοι της εκπομπής τής προτείνουν κάθε χρόνο να λάβει μέρος. «Το Strictly είναι πραγματικά το μοναδικό από αυτά τα προγράμματα που θα σκεφτόμουν να συμμετάσχω. Έχω κάνει μάλιστα συνάντηση μαζί τους. Μου ζητούν κάθε χρόνο να πάρω μέρος», δήλωσε.