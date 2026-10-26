Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε με νέα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιλέγοντας για ακόμη μία φορά να εκφραστεί μέσα από τον χορό. Αυτή τη φορά, ωστόσο, την προσοχή τράβηξε ένα μυστηριώδες κόκκινο σχέδιο που διακρινόταν στα οπίσθιά της, χωρίς να είναι σαφές περί τίνος πρόκειται.

Η 44χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε την Κυριακή ένα στιγμιότυπο στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει στο σπίτι της, φορώντας ένα μαύρο, αποκαλυπτικό κορμάκι από δαντέλα, με στρινγκ στο κάτω μέρος.

Η εμφάνισή της ολοκληρωνόταν με μαύρα ψηλοτάκουνα παπούτσια και γάντια, ενώ είχε αφήσει τα ξανθά, κυματιστά μαλλιά της ελεύθερα. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ερμηνεύτρια του «Oops!… I Did It Again» επέλεξε να χρησιμοποιήσει μόνο τρία emoji: ένα στιλέτο, τη σημαία της Ιαπωνίας και ένα βερνίκι νυχιών, χωρίς να δώσει κάποια εξήγηση για το κόκκινο σημάδι στο σώμα της.

«Η Μπρίτνεϊ ήταν ασταμάτητη»: Όσα αποκάλυψε ο πρώην χορογράφος της

Οι νέες αναρτήσεις της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, όπως σημειώνει η Daily Mail, έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ένας από τους παλαιότερους συνεργάτες της μίλησε για την εποχή που η τραγουδίστρια βρισκόταν στην κορυφή της καριέρας της.

Britney Spears shows off a mysterious red design on her buttock as she dances in a barely-there thong lace bodysuit https://t.co/ySEkP2x41X — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 26, 2026

Ο Μπράιαν Φρίντμαν, χορογράφος που είχε συνεργαστεί μαζί της σε μεγάλες επιτυχίες, όπως τα «Toxic», «Till the World Ends» και «I’m a Slave 4 U», θυμήθηκε την εμπειρία του από τη συνεργασία τους πριν από 25 χρόνια. «Η Μπρίτνεϊ το 2001 ήταν ασταμάτητη», δήλωσε ο 49χρονος χορογράφος στο περιοδικό «People», χαρακτηρίζοντάς την «την καλύτερη από τις καλύτερες».

Ο Μπράιαν Φρίντμαν, που μίλησε στο περιθώριο της ετήσιας εκδήλωσης Industry Dance Awards του οργανισμού Dancers Against Cancer, αναφέρθηκε στην τεράστια επιτυχία που γνώριζε η τραγουδίστρια σε τόσο νεαρή ηλικία. «Βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου, κάτι που είναι τρελό αν το σκεφτείς. Ήταν μόλις 19 ετών. Ήταν ακόμα παιδί τότε», ανέφερε.

Britney Spears Was ‘Unstoppable’ Filming ‘Slave 4 U’ Music Video, Choreographer Recalls on Song’s 25th Anniversary (Exclusive) https://t.co/fMwHGCtjAD — People (@people) October 25, 2026

Ο γνωστός χορογράφος, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Γουέιντ Ρόμπσον για τη δημιουργία της χορογραφίας του βιντεοκλίπ «I’m a Slave 4 U», εξήγησε ότι η Μπρίτνεϊ είχε μια ιδιαίτερη ικανότητα να προσαρμόζει κάθε κίνηση στο προσωπικό της ύφος. «Ήξερε πώς να κάνει τα πάντα να μοιάζουν δικά της», σημείωσε. Όπως εξήγησε, το ταλέντο ενός καλού χορογράφου βρίσκεται στην ικανότητά του να δημιουργεί κινήσεις προσαρμοσμένες στην προσωπικότητα του καλλιτέχνη. «Νομίζω ότι το χάρισμα ενός σπουδαίου χορογράφου είναι πως, όταν δίνεις μια χορογραφία σε έναν καλλιτέχνη, τη δημιουργείς ειδικά γι’ αυτόν, έχοντάς τον στο μυαλό σου. Έτσι, όταν την εκτελεί, πρέπει να μοιάζει αυθεντικά δική του και όχι σαν να προσπαθεί να γίνει κάποιος άλλος», εξήγησε.

Η εποχή που η Μπρίτνεϊ Σπίαρς βρισκόταν στην κορυφή της καριέρας της

Ο Μπράιαν Φρίντμαν, ο οποίος έχει συνεργαστεί επίσης με μεγάλες σταρ της μουσικής βιομηχανίας, όπως η Μπιγιονσέ, η Ριάνα και η Lady Gaga, περιέγραψε τη δημιουργία του βιντεοκλίπ «I’m a Slave 4 U» ως μια ιδιαίτερα ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη την εποχή η δουλειά γινόταν με μεγαλύτερο αυθορμητισμό, χωρίς την υπερανάλυση που συχνά συνοδεύει σήμερα τις επαγγελματικές του αποφάσεις. «Η διαδικασία ήταν χαλαρή. Δεν ήταν όπως δουλεύω σήμερα, που λειτουργώ μεθοδικά, σκέφτομαι υπερβολικά και αμφισβητώ κάθε μου απόφαση», ανέφερε.

Ο χορογράφος θυμήθηκε τον ενθουσιασμό και την αυτοπεποίθηση που χαρακτήριζαν την ομάδα εκείνη την περίοδο. «Ήταν εκείνη η τυφλή αφέλεια που έχεις όταν είσαι νεότερος. Μια υγιής αυταπάτη ότι όλα όσα κάνεις θα είναι επικά και δεν αμφισβητείς τον εαυτό σου», εξήγησε.

Κλείνοντας, ο Μπράιαν Φρίντμαν υπογράμμισε ότι ακριβώς αυτή η νοοτροπία ήταν που έκανε τη συνεργασία τους τόσο ξεχωριστή. «Και νομίζω ότι γι’ αυτό ήταν τόσο μαγικό», κατέληξε.