Ο πρίγκιπας Τζορτζ επανενώθηκε με την οικογένειά του, αφού ολοκλήρωσε το πρώτο μισό του τριμήνου στο νέο του σχολείο.

Το μεγαλύτερο παιδί του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ βρίσκεται μακριά από την οικογενειακή εστία τις τελευταίες έξι εβδομάδες καθώς στις 8 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε τη φοίτησή του στο ιστορικό Κολέγιο Ίτον ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, αλλά και του θείου του, πρίγκιπα Χάρι.

Την Παρασκευή, ο 13χρονος Τζορτζ επέστρεψε στο Forest Lodge, την κατοικία της οικογένειας στο Μεγάλο Πάρκο του Ουίνδσορ, με αφορμή την έναρξη της «μεγάλης άδειας» του Ίτον. Πρόκειται για μια ανάπαυλα 16 ημερών, με τους μαθητές του ελίτ οικοτροφείου όπου τα ετήσια δίδακτρα φτάνουν τις 65.673 λίρες, να επιστρέφουν στα θρανία στις 8 Νοεμβρίου.

Επίσης και τα μικρότερα αδέλφια του, η 11χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο οκτάχρονος πρίγκιπας Λούις οι οποίοι φοιτούν στο Σχολείο Λάμπρουκ κάνουν επίσης ένα διάλειμμα δύο εβδομάδων από τις σχολικές τους υποχρεώσεις. Έτσι, η οικογένεια της Ουαλίας θα έχει την ευκαιρία να γιορτάσει μαζί τόσο το Χάλοουιν όσο και τη Νύχτα του Γκάι Φοκς που πλησιάζουν.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο νεαρός πρίγκιπας επισκέπτεται την οικογένειά του. Όπως αναφέρει το βρετανικό περιοδικό Hello!, οι εσωτερικοί μαθητές του Ίτον είχαν ένα προαιρετικό σαββατοκύριακο εξόδου στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, μόλις δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων, καθώς και μια «σύντομη άδεια» από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Ίτον διευκρινίζεται σχετικά: «Όλοι οι μαθητές δικαιούνται να κάνουν χρήση αυτών των αδειών, αναχωρώντας από το σχολείο μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους το Σάββατο και επιστρέφοντας έως τις 6:15 μ.μ. την Κυριακή».