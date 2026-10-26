Ο Έρικ Μπαούζα, ο ηθοποιός φωνής που έδωσε ζωή σε εμβληματικούς χαρακτήρες των Looney Tunes, όπως ο Μπαγκς Μπάνι, ο Ντάφι Ντακ και ο Πόρκι Πιγκ, πέθανε σε ηλικία 46 ετών.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε η οικογένεια του βραβευμένου με Emmy καλλιτέχνη στο Instagram, αναφέρεται ότι ο θάνατός του ήταν «ξαφνικός». Σύμφωνα με το Variety, ως αιτία θανάτου αναφέρεται η υπερτασική καρδιαγγειακή νόσος, ενώ ο Μπαούζα έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, στο σπίτι του.

Ο ηθοποιός είχε δανείσει τη φωνή του σε αρκετούς χαρακτήρες της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Coyote vs. Acme», η οποία σημείωσε επιτυχία το φετινό καλοκαίρι, ενώ συμμετείχε και στην πρόσφατη κυκλοφορία «Forgotten Island».

Η αγάπη του Έρικ Μπαούζα για τους χαρακτήρες των Looney Tunes

Ο Έρικ Μπαούζα γεννήθηκε στο Οντάριο του Καναδά και είχε φιλιππινέζικη καταγωγή. Σε συνέντευξή του στο NBC News το 2021, είχε αποκαλύψει ότι μεγάλωσε έχοντας μεγάλη αδυναμία στους χαρακτήρες των Looney Tunes και ότι, όταν ήταν παιδί, συνήθιζε να μιμείται τις φωνές τους.

«Τα Looney Tunes ξεπερνούν όλα τα γλωσσικά και πολιτισμικά σύνορα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. «Δεν έχει σημασία από ποιο σημείο του πλανήτη προέρχεσαι. Καταλαβαίνεις το χιούμορ».

Το 2021, ο Μπαούζα έδωσε τη φωνή του στον Ντάφι Ντακ, τον Πόρκι Πιγκ, τον Έλμερ Φαντ και τον Φόγκορν Λέγκχορν στην ταινία «Space Jam: A New Legacy». Στη συνέχεια, επέστρεψε στους ίδιους ρόλους για το «Coyote vs. Acme», αναλαμβάνοντας παράλληλα και τη φωνή του Ρόουντ Ράνερ.

Η συμμετοχή του στο «Super Mario Bros.» και οι διακρίσεις στα Emmy

Η καριέρα του περιλάμβανε, επίσης, τη συμμετοχή του στην ταινία «The Super Mario Bros. Movie» του 2023, όπου υποδύθηκε φωνητικά τον στρατηγό Τοντ. Επανέλαβε τον ρόλο του και στη συνέχεια της ταινίας, με τίτλο «The Super Mario Galaxy Movie», η οποία ήταν η πέμπτη ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις διεθνώς τη φετινή χρονιά.

Από το 2022 έως το 2025, ο Μπαούζα κέρδισε τρία βραβεία Emmy για εξαιρετική ερμηνεία φωνής, χάρη στη δουλειά του σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές.

Σε δήλωσή του που δημοσίευσε το Hollywood Reporter, ο Τσάνινγκ Ντάντζι, πρόεδρος του Warner Bros. Television Group και των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων της εταιρείας, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του καλλιτέχνη.

«Ο Έρικ Μπαούζα ήταν ένα μοναδικό ταλέντο στη φωνητική υποκριτική, που χάρισε χαρά και γέλιο σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.

«Ακολούθησε τα βήματα γιγάντων όπως ο Μελ Μπλανκ. Ο Έρικ έλεγε ότι η συνέχιση της θρυλικής κληρονομιάς των Looney Tunes ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής του», πρόσθεσε ο Ντάντζι.