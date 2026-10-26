Ο Τζον Μπατίστ και η σύζυγός του, Σουλέικα Τζουάντ, μοιράστηκαν μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram καθώς η Αμερικανίδα συγγραφέας και βραβευμένη με Emmy δημοσιογράφος υποβλήθηκε σε τρίτη μεταμόσχευση μυελού των οστών, συνεχίζοντας τη γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Στα στιγμιότυπα η Τζουάντ φαίνεται να ακουμπά στον ώμο του βραβευμένου με Grammy καλλιτέχνη μέσα στο δωμάτιο ενός νοσοκομείου, ενώ εκείνος φορά μία χειρουργική μάσκα. «Τα παιδιά είναι μια χαρά σήμερα και εξακολουθούν να είναι τρελά ερωτευμένα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, ο ερμηνευτής του «It Never Went Away».

Σύμφωνα με το Ε! News, το ποστ κατακλύστηκε από εκατοντάδες μηνύματα και likes. Θαυμαστές αλλά και διάσημοι φίλοι του ζευγαριού έσπευσαν να στείλουν την αγάπη και τις ευχές τους για τη νέα μάχη που δίνει η Τζουάντ με τη λευχαιμία. Ανάμεσά τους, ο Λένι Κράβιτζ, η Ρίτα Γουίλσον, η Νία Βαρντάλος, η Κίμπερλι Γουίλιαμς-Πέισλι, ο Μάθιου Γουίτακερ και η Χέιλι Μπίμπερ.

«Η καρδιά μου είναι ακριβώς εκεί, μαζί και με τους δυο σας», έγραψε η Σοφία Κάρσον, ενώ η Σάρον Στόουν σχολίασε: «Στέλνω τεράστιες αγκαλιές». Παράλληλα, η Μαρία Σράιβερ χαρακτήρισε την ανάρτηση «τόσο όμορφη», προσθέτοντας πως τους στέλνει «αγάπη και δύναμη».

Η δημοσίευση έρχεται σχεδόν έναν μήνα αφότου η συγγραφέας του «Book of Alchemy» αποκάλυψε ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε τρίτη μεταμόσχευση μυελού των οστών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Για να το πω όσο πιο απλά μπορώ, οι θεραπείες που κρατούσαν τη λευχαιμία υπό έλεγχο δεν είναι πλέον αποτελεσματικές», είχε γράψει στην ανάρτησή της στα τέλη Σεπτεμβρίου, προσθέτοντας: «Γνώριζα πως μια ακόμη μεταμόσχευση μυελού των οστών ήταν πιθανό να με περίμενε στο μέλλον. Ήλπιζα μόνο να μην έφτανε τόσο γρήγορα», σημείωσε.

Η Τζουάντ η οποία διαγνώστηκε αρχικά με καρκίνο το 2010, πριν η νόσος υποτροπιάσει τον Δεκέμβριο του 2021 και εκ νέου το καλοκαίρι του 2024, ανέφερε ότι αν και «φοβόταν πολύ» την επέμβαση, τρέφει «μεγάλη ελπίδα» έχοντας στο πλευρό της μοναδικούς ανθρώπους, με πρώτο τον σύζυγό της. «Έχω εξαιρετικούς γιατρούς στους οποίους εμπιστεύομαι τη ζωή μου. Έχω τον Τζον, την οικογένειά μου και εκείνο το είδος των φίλων που εμφανίζονται με παιχνίδια και λουλούδια, κάνοντας ακατάλληλα αστεία. Έχω τέσσερα σκυλιά, δύο παγώνια και δεκατέσσερις κότες», συμπλήρωσε.