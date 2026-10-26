Τη δική του απάντηση στους άνδρες που έσπευσαν να επικρίνουν την Πόπη Μαλλιωτάκη για όσα είπε σχετικά με τις σχέσεις και το ανδρικό φύλο έδωσε ο γιος της, Βασίλης Λαζαρίδης, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.

Η τραγουδίστρια είχε δηλώσει στην εκπομπή «Το Πρωινό» ότι επιθυμεί να ερωτευτεί ξανά, ωστόσο δυσκολεύεται να βρει έναν άνδρα που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της. Οι τοποθετήσεις της προκάλεσαν πλήθος αρνητικών σχολίων, με τον γιο της να παίρνει ξεκάθαρα το μέρος της. Ο Βασίλης Λαζαρίδης υποστήριξε ότι ένας άνδρας οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια και γενναιοδωρία στη γυναίκα που συνοδεύει, τονίζοντας πως ακόμη και το να την κεράσει έναν καφέ αποτελεί, κατά τη γνώμη του, αυτονόητη κίνηση. Μάλιστα, απευθυνόμενος σε όσους διαφωνούν με τη συγκεκριμένη αντίληψη, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Μετά αναρωτιέστε πολλοί γιατί είστε μόνοι σας».

Το ξέσπασμα του Βασίλη Λαζαρίδη στο TikTok

«Βλέποντας τον χαμό που έχει γίνει με τις δηλώσεις της μάνας μου στην εκπομπή του Λιάγκα, καταλαβαίνω τελικά πόσο δίκιο είχε ρε φίλε. Κάτω από τα δημοσιεύματα όλα τα σχόλια είναι κραξίματα από άντρες. Γιατί θιγόμαστε ρε μάγκες οι άντρες; Είπε κάτι που δεν ισχύει; Δηλαδή συγγνώμη, εσύ όταν βγεις με μία κοπέλα για ένα καφέ, για ένα φαγητό, για ένα ποτό, θα δεχτείς η κοπέλα να πληρώσει το ποτό της ενώ τη συνοδεύεις; Δηλαδή δεν το θεωρείς αυτονόητο να πληρώσεις εσύ το ποτό της κοπέλας ή το φαγητό της; Τι σας κάνει εντύπωση ρε φίλε; Τα αυτονόητα; Να είστε κύριοι με μία γυναίκα που συνοδεύετε. Εννοείται ρε φίλε πως θα της πληρώσεις και το ποτό της και το φαγητό της και οτιδήποτε. Θα κάνεις τσιγκουνιές στο να της πληρώσεις τον καφέ; Και μετά θες αυτή η κοπέλα να σε δει στα σοβαρά ή να κάνει σχέση μαζί σου που τσιγκουνεύεσαι να την κεράσεις τον καφέ της; Είμαστε σοβαροί τώρα; Θα λέμε τα αυτονόητα; Δεν σας τα έχουν μάθει από το σπίτι σας αυτά; Και προφανώς όταν έχεις μία σχέση εννοείται πως συνεισφέρουν και οι δύο στη σχέση. Δεν λέμε ότι τα πληρώνει μόνο ο άντρας όλα, αλλά ρε φίλε πρέπει να πληρώνουμε κι εμείς. Και μην αρχίσετε τις μα…ακίες του τύπου “είναι δύσκολες εποχές, δεν έχουμε λεφτά Συμφωνώ, αλλά μπορείς φίλε μου να την πας σε ένα σουβλατζίδικο να φάτε και να πληρώσεις εσύ τα σουβλάκια. Δεν σου είπα να την πας στο “Four Season”. Μην καταλαβαίνετε ό,τι σας συμφέρει. Ένας gentleman είναι gentleman σε όλα του. Γι’ αυτό πάνε και κατά διαόλου όλα. Γιατί τα έχετε ισοπεδώσει και δεν μπορείτε να σκεφτείτε τα αυτονόητα. Εγώ πάντα, ακόμα και όταν μου έδιναν λεφτά οι γονείς μου, αν έβγαινα με μια κοπέλα, πάντα πλήρωνα εγώ τον καφέ. Τι ξεφτιλίκια είναι αυτά ρε; Και μπαίνετε από κάτω και θάβετε τη μάνα μου επειδή είπε την αλήθεια; Μετά αναρωτιέστε πολλοί γιατί είσαστε μόνοι σας. Γι’ αυτά είσαστε μόνοι σας. Γι’ αυτά και για άλλα πολλά. Αυτό είναι ένα από τα πολλά. Η σχέση είναι μόνο το σεξουαλικό; Αυτό θα σας γεμίσει πιστεύετε; Είναι βασικοί τρόποι συμπεριφοράς ενός άντρα απέναντι σε μία γυναίκα. Έλεος! Δηλαδή η ξεφτίλα έχει φτάσει στο αποκορύφωμα», σημείωσε ο Βασίλης Λαζαρίδης.