Ένα νέο ειδύλλιο φαίνεται πως έχει γεννηθεί ανάμεσα στον Τομ Μπρέιντι και την Κάντις Σουάνπολ, με τον πρώην αστέρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου και το διάσημο μοντέλο να διατηρούν, σύμφωνα με πληροφορίες, σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όπως αποκαλύπτει αποκλειστικά το «Us Weekly», επικαλούμενο πηγή από το περιβάλλον τους, ο 49χρονος Τομ Μπρέιντι και η 38χρονη Κάντις Σουάνπολ είναι ζευγάρι «εδώ και αρκετό καιρό», χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση τους.

Ο Τομ Μπρέιντι υπήρξε παντρεμένος με το supermodel Ζιζέλ Μπούντχεν από το 2009 έως το 2022. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον 16χρονο Μπέντζαμιν και τη 13χρονη Βίβιαν, τα οποία μεγαλώνουν από κοινού μετά το διαζύγιό τους. Ο πρώην αθλητής έχει επίσης έναν μεγαλύτερο γιο, τον 19χρονο Τζακ, από την προηγούμενη σχέση του με την ηθοποιό, Μπρίτζετ Μόιναχαν.

Μετά τον χωρισμό του από τη Ζιζέλ, δημοσιεύματα τον έχουν συνδέσει ερωτικά με διάσημες γυναίκες, μεταξύ των οποίων η Ιρίνα Σάικ και η Άλιξ Ερλ. Παρά το έντονο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης για την προσωπική του ζωή, ο ίδιος έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «People» τον Ιανουάριο, είχε μιλήσει για τις προτεραιότητές του, τονίζοντας ότι η καθημερινότητά του περιστρέφεται κυρίως γύρω από τη δουλειά και τα παιδιά του. «Δεν έχω πολύ χρόνο για προσωπική ζωή ή για τον εαυτό μου, αλλά αγαπώ τη δουλειά μου και αγαπώ τα παιδιά μου», είχε δηλώσει. «Μου αρέσει να είμαι απασχολημένος και προσπαθώ να νιώθω πραγματικά ικανοποιημένος από όσα κάνω. Εργάζομαι πάνω σε μερικά πολύ ενδιαφέροντα πρότζεκτ και συνεργάζομαι με εξαιρετικές ομάδες ανθρώπων που κάνουν πολύ θετικά πράγματα», είχε προσθέσει.

Μιλώντας για τα παιδιά του, είχε επισημάνει πόσο σημαντικό είναι για έναν γονέα να τα βλέπει να μεγαλώνουν και να προοδεύουν. «Ο μεγαλύτερος γιος μου είναι 18 ετών. Το να τον βλέπω να εξελίσσεται και να μεγαλώνει είναι κάτι μοναδικό. Δεν υπάρχει τίποτα σπουδαιότερο για έναν γονέα από το να βλέπει τα παιδιά του να τα πηγαίνουν καλά. Νιώθω πραγματικά ευλογημένος σε τόσους πολλούς τομείς της ζωής μου», είχε αναφέρει τότε.

Η προσωπική ζωή της Κάντις Σουάνπολ και η μητρότητα

Από την πλευρά της, η Κάντις Σουάνπολ, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τη συνεργασία της με τη «Victoria’s Secret», διατηρούσε στο παρελθόν μακροχρόνια σχέση με το μοντέλο Χέρμαν Νίκολι.

Οι δυο τους ήταν μαζί για περίπου μία δεκαετία και είχαν αρραβωνιαστεί, προτού χωρίσουν το 2018. Έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον 10χρονο Ανακά και τον 8χρονο Άριελ.

Μετά τον χωρισμό της, το διάσημο μοντέλο έχει επιλέξει να προστατεύει την προσωπική του ζωή από τη δημοσιότητα, ενώ κατά καιρούς έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει προσπαθώντας να συνδυάσει τη μητρότητα με τις αυξημένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «V» το 2023, είχε εξηγήσει ότι η ισορροπία ανάμεσα στις διαφορετικές πτυχές της ζωής της αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια. «Η ζωή είναι μια συνεχής αναζήτηση ισορροπίας, τουλάχιστον για μένα. Ναι, υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι ότι όλα με κατακλύζουν, αλλά γνωρίζω πολύ καλά τις ανάγκες των παιδιών μου και στη συνέχεια τις δικές μου προσωπικές ανάγκες, που είναι εξίσου σημαντικές», είχε δηλώσει.

Όπως είχε εξηγήσει, η μητρότητα την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η φροντίδα του εαυτού της δεν είναι πολυτέλεια, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών της. «Μερικές φορές είναι εύκολο να το ξεχάσεις. Έχω συνειδητοποιήσει ότι, για να είμαι καλύτερη μητέρα, πρέπει να φροντίζω και τον εαυτό μου, είτε πρόκειται για τη σωματική και ψυχική μου υγεία είτε για τη δυνατότητα να εξελίσσομαι στην καριέρα και την επιχείρησή μου, επειδή αυτό μου δίνει χαρά. Και τα παιδιά μου έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν», είχε αναφέρει.

Η Κάντις Σουάνπολ είχε τονίσει επίσης ότι θεωρεί σημαντικό οι γιοι της να βλέπουν την προσπάθεια που καταβάλλει στην καθημερινότητά της. «Πιστεύω ότι είναι πολύ υγιές και σημαντικό να βλέπουν όλα όσα κάνω. Μία από τις πιο έντονες παιδικές μου αναμνήσεις είναι ο πατέρας μου να ξυπνά στις τέσσερις το πρωί για να φροντίσει τη φάρμα μας. Η αφοσίωση και η αποφασιστικότητά του είναι στοιχεία που αποτελούν πλέον κομμάτι του εαυτού μου και ελπίζω ότι τα παιδιά μου θα τα μάθουν από μένα», είχε εξομολογηθεί.

Προς το παρόν, ούτε ο Τομ Μπρέιντι ούτε η Κάντις Σουάνπολ έχουν τοποθετηθεί δημόσια για τις πληροφορίες που τους θέλουν ζευγάρι.