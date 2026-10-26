Η Ρόζλιν Λάβλες, πρώην σύζυγος του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, ήταν εκείνη που συνέταξε την επιστολή προς τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, στην οποία διατυπώνονταν σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Τόμας Μαρκλ, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Νέες αποκαλύψεις της βρετανικής εφημερίδας «The Sun» φέρνουν στο φως το περιεχόμενο της επτασέλιδης επιστολής, η οποία εστάλη το 2019. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ρόζλιν Λάβλες υποστήριζε ότι, όταν έθεσε στον πρώην σύζυγό της το ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, εκείνος αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά φέρεται να της έκανε μια ιδιαίτερα σοκαριστική δήλωση. «Ρώτησα τον Τόμας Μαρκλ. Αρνήθηκε την κατηγορία, αλλά δήλωσε ότι πήγαινε στις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη επειδή εκεί οι σεξουαλικές σχέσεις με 12χρονα παιδιά είναι νόμιμες», φέρεται να έγραφε η Ρόζλιν Λάβλες στην επιστολή της, σύμφωνα με τη «The Sun». Πρόκειται για ισχυρισμό της πρώην συζύγου του, τον οποίο η εφημερίδα παρουσιάζει ως μέρος της επιστολής που έχει στη διάθεσή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019 το όριο ηλικίας συναίνεσης στις Φιλιππίνες ήταν τα 12 έτη, ωστόσο η πληρωμή για σεξουαλικές υπηρεσίες από άτομα κάτω των 18 ετών ήταν παράνομη. Το 2022 το όριο ηλικίας συναίνεσης αυξήθηκε στα 16 έτη.

Η Μέγκαν Μαρκλ επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι είχε ενημερωθεί στο παρελθόν για «ανησυχητικές καταγγελίες» που αφορούσαν τον πατέρα της, με τον οποίο έχει διακόψει τις σχέσεις της. Το Σάββατο, η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι είχε λάβει σχετική επιστολή το 2019 και ότι το περιεχόμενό της είχε κοινοποιηθεί τότε στον δούκα και τη δούκισσα του Σάσεξ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, οι οποίες φέρεται να ανήκαν στον 82χρονο Τόμας Μαρκλ, εντοπίστηκαν στην πρώην κατοικία του στις Φιλιππίνες. Ο ίδιος, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρνείται κατηγορηματικά όλες τις σχετικές κατηγορίες.

Η Ρόζλιν Λάβλες, η οποία έχει πλέον φύγει από τη ζωή, ήταν μητέρα των δύο ετεροθαλών αδελφών της Μέγκαν, Σαμάνθα Μαρκλ και Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ. Η Ρόζλιν Λάβλες χώρισε από τον Τόμας Μαρκλ το 1975, τέσσερα χρόνια πριν εκείνος παντρευτεί, το 1979, τη μητέρα της δούκισσας, Ντόρια Ράγκλαντ. Η Μέγκαν Μαρκλ γεννήθηκε το 1981 και είναι η μοναδική κόρη του ζευγαριού.

Σε δήλωσή της την Παρασκευή, η Μέγκαν Μαρκλ επιβεβαίωσε την ύπαρξη της επιστολής, αναφέροντας: «Είμαι βαθιά συγκλονισμένη. Η σκέψη μου είναι με όλα τα παιδιά που ενδέχεται να έχουν υποστεί κακοποίηση». Η ίδια εξέφρασε την ελπίδα ότι ο κόσμος θα μπορέσει να κατανοήσει γιατί έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την επικοινωνία με τον πατέρα της και γιατί δεν του επιτρέπει «να έχει επαφή με τα παιδιά μας».

Η Μέγκαν Μαρκλ έχει αποξενωθεί από τον πατέρα της από το 2018. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, διέκοψε πλήρως την επικοινωνία μαζί του πέρυσι, αφού του ανέφερε ότι τόσο η ίδια όσο και οι αρχές γνώριζαν ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια. Πηγές από το περιβάλλον της δούκισσας υποστηρίζουν ότι η Μέγκαν Μαρκλ προειδοποίησε τον Τόμας Μαρκλ, μέσω επιστολής που του έστειλε ενώ νοσηλευόταν στις Φιλιππίνες μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του, ότι δεν θα γνωρίσει ποτέ τα εγγόνια του.

Η αποκάλυψη του ετεροθαλούς αδελφού της Μέγκαν και οι έρευνες των αρχών

Την Παρασκευή, ο ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν Μαρκλ ισχυρίστηκε, μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα «The Sun», ότι ανακάλυψε μια συλλογή εικόνων που ανήκαν στον πατέρα του, στην πρώην κατοικία του στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στην αστυνομία, ανάμεσα στα αντικείμενα που εντόπισε υπήρχαν βίντεο και φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος ζήτησε επίσης συγγνώμη από τη Μέγκαν Μαρκλ επειδή αρχικά είχε ταχθεί στο πλευρό του πατέρα τους κατά τη διάρκεια της πολυετούς οικογενειακής τους διαμάχης. Όπως δήλωσε, «προστάτευα τον λάθος άνθρωπο τα τελευταία εννέα χρόνια».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν Μαρκλ επικοινώνησε τον Ιούλιο με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI), προκειμένου να ενημερώσει για το υλικό που είχε ανακαλύψει. Το FBI επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι γνωρίζει τις καταγγελίες. Παράλληλα, οι αρχές των Φιλιππίνων επιβεβαίωσαν ότι έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση του Τόμας Μαρκλ. Όπως ανέφεραν στο BBC την Παρασκευή, την υπόθεση έχει αναλάβει η ειδική ομάδα της χώρας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

Από την πλευρά του, ο Τόμας Μαρκλ παραχώρησε συνέντευξη στη «Mail on Sunday», στην οποία παραδέχθηκε ότι κατά τη διάρκεια προηγούμενων επισκέψεών του στις Φιλιππίνες είχε πληρώσει για σεξουαλικές υπηρεσίες. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι είχε ποτέ σεξουαλικές επαφές με ανήλικα κορίτσια ή ότι είχε στην κατοχή του υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι δεν είχε διαβιβάσει σε άλλες διωκτικές αρχές το περιεχόμενο της επιστολής που είχε κοινοποιηθεί στο ζεύγος Σάσεξ. Πλέον, η υπηρεσία επανεξετάζει τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση. Ο Τόμας Μαρκλ μετακόμισε στις Φιλιππίνες πέρυσι, έπειτα από μια σειρά εγκεφαλικών επεισοδίων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σήμερα διαμένει σε κέντρο αποκατάστασης στη Φλόριντα, όπου προσπαθεί να μάθει να περπατά ξανά μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του.