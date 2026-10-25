Τις φήμες περί τηλεοπτικού ανταγωνισμού με τη Φαίη Σκορδά, αλλά και τη σχέση της με την Αναστασία Γιάμαλη, σχολίασε η Ναταλία Γερμανού το μεσημέρι της Κυριακής (25/10), μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» στον Alpha.

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις της Φαίης Σκορδά στην κάμερα της εκπομπής, με τη Ναταλία Γερμανού να αναφέρεται στα δημοσιεύματα του περασμένου καλοκαιριού που ήθελαν τις δύο παρουσιάστριες να βρίσκονται απέναντι στην τηλεοπτική μάχη του Σαββατοκύριακου. Το συγκεκριμένο σενάριο τελικά δεν προχώρησε, καθώς η εκπομπή «For You» εντάχθηκε στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1.

Η παρουσιάστρια του Alpha ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε ποτέ αντιπαλότητα ανάμεσα στην ίδια και τους συναδέλφους της που βρέθηκαν απέναντί της τηλεοπτικά, τονίζοντας πως η αμοιβαία εκτίμηση δεν αφήνει περιθώρια για κόντρες.

«Όντως με πήρε τηλέφωνο μες στο καλοκαίρι η Φαίη και μου λέει “το είδες ότι μας έχουν split στα σάιτ;”. “Σκορδά VS Γερμανού”, “μακελειό”, “τι έχουμε να δούμε” κτλ. Και οι δύο είπαμε ότι τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να συμβεί», αποκάλυψε η Ναταλία Γερμανού στους συνεργάτες της.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως η σχέση εκτίμησης που υπάρχει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι οι εκπομπές τους προβάλλονται την ίδια ώρα. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στον Κώστα Τσουρό, επισημαίνοντας πως ούτε στην περίπτωσή του η τηλεοπτική συνύπαρξη σε απέναντι ζώνες δημιούργησε αντιπαλότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, ωστόσο, και στην Αναστασία Γιάμαλη, η οποία αποτελεί μία από τις φετινές τηλεοπτικές της αντιπάλους. Η Ναταλία Γερμανού μίλησε με θερμά λόγια για τη δημοσιογράφο, αναγνωρίζοντας την επιτυχία της και ξεκαθαρίζοντας πως δεν την αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά.

«Ούτε με τον Κώστα Τσουρό μας χώρισε ποτέ το “απέναντι” και να σου πω και για το φετινό παράδειγμα, ότι και με την Αναστασία Γιάμαλη που σκίζει το κορίτσι -να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, να μην κρυβόμαστε- την εκτιμώ τόσο πολύ σαν δημοσιογράφο και τη συμπαθώ τόσο πολύ, που ουδέποτε θα την δω ανταγωνιστικά. Άσε που κάνει μία αμιγώς δημοσιογραφική εκπομπή», ανέφερε χαρακτηριστικά στον αέρα του Alpha.