Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Αιμίλιος Χειλάκης στο νέο τεύχος του περιοδικού Harper’s Bazaar και τη δημοσιογράφο Άρτεμη Θύμιου.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο ενδεχόμενο να αποσυρθεί κάποια στιγμή στα αγαπημένα του Κύθηρα, αλλά και στην επιθυμία του να μεγαλώνει όμορφα, διατηρώντας την αυτονομία του και τη δυνατότητα να κάνει όσα αγαπά.

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε στο μέλλον να αφήσει πίσω του την επαγγελματική δραστηριότητα και να εγκατασταθεί στο νησί, ο ίδιος απάντησε θετικά, εξηγώντας πως ένας στόχος δεν είναι απαραίτητα μια παράσταση ή μια συνεργασία, αλλά μπορεί να είναι η ίδια η ποιότητα ζωής.

«Στόχος είναι το ευ ζην. Και το ευ ζην δεν έχει να κάνει με πλασμαφαίρεση. Έχει να κάνει ουσιαστικά με αφαίρεση τοξικότητας. Δεν θέλω τους τοξικούς ανθρώπους δίπλα μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Αιμίλιος Χειλάκης ξεκαθάρισε πως δεν τον ενδιαφέρει να παραμείνει νέος, αλλά να μεγαλώνει με τρόπο που θα του επιτρέπει να συνεχίσει να εργάζεται, να σκηνοθετεί, να κάνει τις βόλτες του και να απολαμβάνει την καθημερινότητά του.

«Το να πάω στα Κύθηρα ανήμπορος να κάνω πράγματα δεν μου λέει τίποτα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανεξαρτησίας και της ενεργούς ζωής.

Τέλος, μίλησε για τους ανθρώπους που επιλέγουν να παραμένουν στο προσκήνιο, ακόμη και όταν έχουν τη δυνατότητα να αποσυρθούν, επισημαίνοντας πως αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό, αρκεί να έχουν κάτι ουσιαστικό να προσφέρουν. «Έχεις να πεις κάτι; Βεβαίως, θα γυρίσουμε να σε κοιτάξουμε», κατέληξε.