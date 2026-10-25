Η Καριοφυλλιά Καραμπέτη παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο «Νησίδες» και τη δημοσιογράφο Βασιλική Τζεβελέκου, με αφορμή τη θεατρική της παρουσία τη φετινή σεζόν.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη θέση των γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία, επισημαίνοντας πως, παρά τις κατακτήσεις του γυναικείου κινήματος, η πλήρης ισοτιμία δεν έχει επιτευχθεί.

«Πολλοί άνδρες, δυστυχώς, από όλα τα κοινωνικά, μορφωτικά, οικονομικά στρώματα, φτάνουν να σκοτώνουν τη σύντροφό τους όταν εκείνη αποφασίσει να ανεξαρτητοποιηθεί», δήλωσε, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για τις γυναικοκτονίες και κάθε μορφή γυναικείας κακοποίησης και συνέχισε:

«Είναι αδιανόητο, οι βιασμοί, οι ξυλοδαρμοί, ο διαδικτυακός διασυρμός, ακόμα και το κουτσομπολιό. Οι ειρωνείες, τα σχόλια, τα γελάκια για την εμφάνιση μιας γυναίκας, για την ηλικία της. Ο σεξισμός είναι διάχυτος παντού. Ακόμα και οι διαφορές στις αμοιβές μας είναι τεράστιες, στον δυτικό “πολιτισμένο” κόσμο» κατέληξε.