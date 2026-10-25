Για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, τις αλλαγές που έχει παρατηρήσει στον εαυτό της μέσα από αυτήν, αλλά και τις αξίες που θεωρεί απαραίτητες για τη δημιουργία μιας υγιούς σχέσης και οικογένειας μίλησε η Μαρία Αντωνά.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «MEGA Non Stop» παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Vita» και τη δημοσιογράφο Βασιλίνα Ριστάνη, αποκαλύπτοντας πτυχές της προσωπικής της ζωής. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο σύντροφός της έχει επηρεάσει τη στάση της απέναντι στις δυσκολίες, αλλά και στη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας και του σεβασμού σε μια σχέση.

Η αλλαγή που παρατήρησε στον εαυτό της μέσα από τη σχέση με τον Γιώργο Λιάγκα

Η Μαρία Αντωνά ρωτήθηκε για το κατά πόσο ένας σύντροφος μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπό του να ανακαλύψει τον καλύτερο εαυτό του. Όπως εξήγησε, η ίδια έχει βιώσει αυτή την αλλαγή στην πράξη, καθώς η σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα την έχει βοηθήσει να εξελιχθεί και να αντιμετωπίζει διαφορετικά τις καταστάσεις.

«Συμφωνώ 100%. Το έχω δει στην πράξη. Δίπλα στο σύντροφό μου, εξέλιξα την υπομονή μου και ωρίμασα. Πλέον δε μ’ αγγίζουν τα αρνητικά σχόλια και κοιτάζω μόνο τη δική μου εξέλιξη. Η σοφία του λειτούργησε ευεργετικά πάνω μου, μαθαίνοντάς με να αντιμετωπίζω τις καταστάσεις με άλλη ματιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ζευγάρια, στάθηκε και στην επιρροή των social media, τα οποία, όπως σημείωσε, συχνά δημιουργούν μια ψευδή εικόνα τελειότητας και στρέφουν την προσοχή στην εξωτερική εμφάνιση και τον εντυπωσιασμό.

«Προσωπικά, δεν θεωρώ ότι ο εντυπωσιασμός είναι το πραγματικό ζητούμενο. Οι υγιείς σχέσεις δεν θα έπρεπε να βασίζονται σε εφήμερα και επιφανειακά πράγματα», υπογράμμισε.

Όπως πρόσθεσε, αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι να στηρίζεις τον άνθρωπο που έχεις επιλέξει και να εξελίσσεσαι μαζί του με το πέρασμα του χρόνου.

«Όλα θα πάνε καλά» – Τι θέλει να ακούει μετά από μια δύσκολη μέρα

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε και τι είναι αυτό που έχει ανάγκη να ακούσει από τον σύντροφό της όταν επιστρέφει από μια δύσκολη ημέρα.

«Να μου πει ότι με αγαπάει πολύ, να μη στεναχωριέμαι, ότι όλα θα πάνε καλά και πως ό,τι κι αν συμβεί, θα είναι εκεί. Με μία όμορφη κουβέντα όλη η πίεση της ημέρας εξαφανίζεται στο λεπτό», είπε.

Αναφερόμενη, παράλληλα, στις αποδράσεις που επιλέγει αυτή την περίοδο, παραδέχτηκε ότι αυτό που περισσότερο χρειάζεται είναι η χαλάρωση και η ηρεμία. Ωστόσο, όπως εξήγησε, οι εξορμήσεις της έχουν συχνά χαρακτήρα περιπέτειας, καθώς ο σύντροφός της αγαπά την εξερεύνηση και αναλαμβάνει την προετοιμασία των ταξιδιών τους.

«Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό, καθώς εκείνος αναλαμβάνει όλη την προετοιμασία και εγώ απλώς ακολουθώ και απολαμβάνω την εμπειρία», ανέφερε.

Η οικογένεια που ονειρεύεται και οι αξίες που θέλει να κυριαρχούν στο σπίτι της

Η Μαρία Αντωνά μίλησε ακόμη για τον τρόπο με τον οποίο τα βιώματα της παιδικής ηλικίας μπορούν να επηρεάσουν τις επιλογές ενός ανθρώπου στην ενήλικη ζωή, αλλά και για όσα θα ήθελε να χαρακτηρίζουν τη δική της οικογένεια, εφόσον αποφασίσει να κάνει αυτό το βήμα τα επόμενα χρόνια.

Όπως εξήγησε, επέλεξε να αντιμετωπίσει τις αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος ως μαθήματα, προσπαθώντας να μην επαναλάβει τα λάθη που έχει δει ή βιώσει. Η κατανόηση, η ενσυναίσθηση, η συζήτηση και η υπομονή αποτελούν, όπως ανέφερε, βασικά στοιχεία για τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων.

«Στο δικό μου σπίτι, στη δική μου οικογένεια, θέλω να επικρατούν ο σεβασμός και η επικοινωνία. Αποφεύγω να ανακυκλώνω προβλήματα, προτιμώ να διορθώνω και να χτίζω αντί να διαλύω. Το ποτήρι μου είναι μισογεμάτο», σημείωσε.

Όταν ρωτήθηκε πού βρίσκει το προσωπικό της καταφύγιο, η παρουσιάστρια εξήγησε ότι για εκείνη δεν είναι ένας συγκεκριμένος τόπος, αλλά ένα συναίσθημα που συνδέεται με την επαφή με τους αγαπημένους της και τις στιγμές τρυφερότητας με τον σύντροφό της και τη «φούσκα» της.

Η σχέση της Μαρίας Αντωνά με τον Γιώργο Λιάγκα

Η σχέση του Γιώργου Λιάγκα και της Μαρίας Αντωνά απασχόλησε τη δημοσιότητα την άνοιξη του 2024, όταν οι πρώτες κοινές εμφανίσεις τους πυροδότησαν τα σχετικά δημοσιεύματα.

Από την αρχή, οι δυο τους επέλεξαν να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας τις εκτενείς δημόσιες αναφορές στη σχέση τους. Σταδιακά, ωστόσο, οι κοινές έξοδοι, τα ταξίδια και οι αποδράσεις τους έγιναν πιο συχνά αντικείμενο συζήτησης.

Με την πάροδο του χρόνου, το ζευγάρι φαίνεται να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη άνεση τη δημοσιότητα γύρω από την προσωπική του ζωή, ενώ οι κοινές εμφανίσεις και οι αναφορές τους ο ένας στον άλλον έχουν συμβάλει στο να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση τους.