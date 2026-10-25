Μια επίσκεψη στη Disneyland ξεχώρισε στο νέο ταξίδι της Ιωάννας Τούνη με τον γιο της, Πάρη, στη Γαλλία. Η διαμονή τους στο Παρίσι περιλάμβανε, πέρα από τις δουλειές της επιχειρηματία, χρόνο αφιερωμένο στη διασκέδαση και στην κοινή τους καθημερινότητα μακριά από την Ελλάδα.

Η influencer βρέθηκε και πάλι στη γαλλική πρωτεύουσα για επαγγελματικούς λόγους, καθώς είχε οργανώσει συναντήσεις και υποχρεώσεις που συνδέονται με τη νέα επιχειρηματική της δραστηριότητα. Αυτές αποτέλεσαν την αρχική αφορμή για τη μετακίνησή της, στην οποία τη συνόδευσε ο μικρός Πάρης.

Μόλις ολοκλήρωσε το επαγγελματικό σκέλος του προγράμματός της, η Ιωάννα Τούνη έδωσε προτεραιότητα στον γιο της. Αξιοποίησε έτσι την παραμονή τους στο εξωτερικό για να περάσουν περισσότερο χρόνο μαζί, συνδυάζοντας τις απαιτήσεις της δουλειάς με μια οικογενειακή απόδραση. Το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού τους αφιερώθηκε σε στιγμές χαλάρωσης και ψυχαγωγίας.

Στο πρόγραμμα μητέρας και γιου βρέθηκε και η Disneyland Paris. Το γνωστό θεματικό πάρκο, με τις πολλές επιλογές που διαθέτει για επισκέπτες κάθε ηλικίας, έγινε μία από τις ιδιαίτερες στάσεις τους. Η επιχειρηματίας μοιράστηκε την εμπειρία με τον μικρό Πάρη, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές εκκρεμότητες.

Από το ταξίδι δεν έλειψαν και οι αναρτήσεις στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media. Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο, η Ιωάννα Τούνη παρουσίασε στιγμιότυπα της εξόρμησής τους και της επίσκεψης στο πάρκο, μεταφέροντας στους ακολούθους της μέρος από τις ξέγνοιαστες ώρες που πέρασε με τον γιο της.