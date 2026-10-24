Με αφορμή τη θεατρική και τηλεοπτική της παρουσία τη φετινή σεζόν, η Έλλη Τρίγγου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη στην ΕΡΤ, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην προσωπική της ζωή και αποκάλυψε πως έχει σκεφτεί κατά καιρούς το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήξει σε κάποια απόφαση.

«Μου ’χει περάσει από το μυαλό η σκέψη να γίνω μητέρα, ναι. Περνάει σαν σκέψη, έρχεται και φεύγει. Το θέμα της μητρότητας περνάει από το μυαλό μου, έρχεται και φεύγει, ξανάρχεται και ξαναφεύγει. Δεν έχω πάρει κάποια απόφαση σχετικά με αυτό. Είναι κι αυτό στο κανάλι του… ό,τι είναι να ’ρθει, θα ’ρθει, αλλιώς θα προσπεράσει», ανέφερε χαρακτηριστικά η Έλλη Τρίγγου.

Στη συνέχεια, μίλησε με τρυφερότητα για τη σχέση της με τα παιδιά, εξηγώντας πως απολαμβάνει ιδιαίτερα τον χρόνο που περνά μαζί τους, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η καθημερινή φροντίδα ενός παιδιού είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

«Με τα παιδιά έχω μεγάλη λατρεία, περνάω τέλεια. Το ευχαριστιέμαι, ξεκουράζομαι, αρκεί να ’ναι με τα παιδιά των άλλων. Δηλαδή δεν ξέρω τι σημαίνει να το πάρω στο σπίτι και να το ’χω 24 ώρες! Αυτό είναι τελείως άλλη πίστα», είπε χαρακτηριστικά.