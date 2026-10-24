Την τηλεοπτική της απουσία, αλλά και τη σχέση που διατηρεί με τον πρώην σύντροφό της, σχολίασε η Νικολέττα Ράλλη στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και στον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα. Οι δηλώσεις της προβλήθηκαν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 μέσα από τον Alpha.

Η ηθοποιός αντιμετωπίζει με αισιοδοξία το γεγονός ότι δεν θα βρίσκεται φέτος στην τηλεόραση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής την επόμενη σεζόν.

«Δεν πειράζει που δεν θα με δείτε φέτος τηλεοπτικά… του χρόνου. Θα είναι και καλύτερα τα πράγματα του χρόνου. Άκου με, που σου λέω», ανέφερε με χιούμορ, προσθέτοντας πως δεν την ενοχλεί που δεν συμμετέχει στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, καθώς θα μπορούσε να βρεθεί εκεί ως καλεσμένη.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν έχει παράπονα από την επαγγελματική της πορεία, αναγνωρίζοντας και τη δική της ευθύνη στις επιλογές που έκανε. «Ό,τι ευκαιρίες είχα από την τηλεόραση, τις άρπαξα. Για όποιες ευκαιρίες δεν τις άρπαξα, έφταιγα εγώ. Δεν έχω κανένα παράπονο», δήλωσε.

«Θα μου λείψει όταν φύγει»

Στη συνέχεια, η Νικολέττα Ράλλη αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι εξακολουθεί να συγκατοικεί με τον πρώην σύντροφό της, παρά τον χωρισμό τους.

Όπως είπε, είναι έτοιμη να προχωρήσει στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής της, ενώ παραδέχτηκε πως η κοινή τους καθημερινότητα πρόκειται σύντομα να αλλάξει.

«Μένουμε ακόμα μαζί με τον πρώην σύντροφό μου. Είναι εύκολο, αλλά θα φύγει τώρα και θα μου λείψει, για να πω την αλήθεια. Δεν υπάρχουν άλλοι σαν εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια έδωσε, μάλιστα, μια ευρύτερη διάσταση στο θέμα της συγκατοίκησης μετά τον χωρισμό, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που παραμένουν κάτω από την ίδια στέγη ακόμη και χωρίς να υπάρχει πλέον αγάπη, επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συντηρήσουν ξεχωριστά σπίτια.