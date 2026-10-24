Την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νάντια Γιαννακοπούλου και τον Μακάριο Λαζαρίδη σχολίασαν η Ναταλία Γερμανού και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται», το πρωί του Σαββάτου (24/10).

Οι δύο πολιτικοί συγκρούστηκαν μέσα στην εβδομάδα, όταν βρέθηκαν καλεσμένοι στο «Καλημέρα Ελλάδα». Η ένταση κορυφώθηκε μετά την επίθεση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας προς τη συνάδελφό του, η οποία ξέσπασε σε δάκρυα.

Η Ναταλία Γερμανού καταδίκασε τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η συζήτηση, τονίζοντας ότι η υπεράσπιση μιας κυβέρνησης δεν δικαιολογεί τέτοιες συμπεριφορές.

«Υπάρχει τρόπος και τρόπος να υπερασπιστείς και την κυβέρνησή σου και το έργο της κτλ. Και σίγουρα μέσα στην προσπάθεια αυτή νομίζω δεν συμπεριλαμβάνεται μια τέτοια επίθεση», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η κριτική της δεν σχετίζεται με το φύλο της Νάντιας Γιαννακοπούλου.

«Ό,τι και να ήταν απέναντί του, δεν χρησιμοποιείς τέτοια μέσα», σημείωσε, απευθυνόμενη αιχμηρά στον Μακάριο Λαζαρίδη. Μάλιστα, περιγράφοντας τη στάση του, πρόσθεσε: «Και αν μου επιτρέπετε, αυτή δεν ήταν μια κουβέντα παραπάνω. Ήταν μια κουβέντα παρακάτω, πιο κάτω και πιο κάτω και πιο κάτω… Προς τα κάτω πήγατε».

Κλείνοντας, χαρακτήρισε το περιστατικό ντροπιαστικό και υπογράμμισε ότι τέτοιες εικόνες ενισχύουν την απογοήτευση των πολιτών από τους πολιτικούς.

«Είναι άνθρωποι που ζητούν την ψήφο μας και πρέπει να μάθουν τη βασική έννοια του σεβασμού πάνω απ’ όλα για να ζητούν την ψήφο μας αύριο μεθαύριο», κατέληξε.