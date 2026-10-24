Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο πρόεδρος της Minos EMI – Universal Μάκης Μάτσας στη δημοσιογράφο Δέσποινα Τσόκου, για τη νέα εκπομπή του ΑΝΤ1 «For You», που προβλήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026.

Ο έμπειρος άνθρωπος της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκε επί σειρά ετών, στις απώλειες που τον σημάδεψαν, αλλά και στη δύσκολη σχέση που είχε με τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Μιλώντας για τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Θάνο Μικρούτσικο, αποκάλυψε πόσο του λείπουν, τονίζοντας ότι με τον δεύτερο είχε αναπτύξει και μια ιδιαίτερη προσωπική σχέση, παρά το γεγονός ότι συνήθιζε να αποφεύγει τις φιλίες με καλλιτέχνες.

«Μου λείπουν ο Δημήτρης Μητροπάνος και ο Θάνος Μικρούτσικος, με τον οποίο είχα συνδεθεί και φιλικά, παρότι απέφευγα να διατηρώ φιλίες με καλλιτέχνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση που εξακολουθεί να διατηρεί με σημαντικά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Γιάννης Πάριος και ο Γιώργος Νταλάρας, οι οποίοι, όπως είπε, εξακολουθούν να τον προσφωνούν «κύριο Μάτσα», ακόμη και μετά από έξι δεκαετίες.

Η δύσκολη σχέση με τον Στέλιο Καζαντζίδη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μάκης Μάτσας στον Στέλιο Καζαντζίδη, παραδεχόμενος ότι η συνεργασία τους τον ταλαιπώρησε, χωρίς ωστόσο να του αφήσει πικρία.

«Δεν έχω δει κάποιον “Καζαντζίδη” δεύτερο. Ταλαιπωρήθηκα με τον Καζαντζίδη, αλλά του τα συγχωρώ όλα», είπε, εξηγώντας πως ένα περιστατικό από τις τελευταίες ημέρες της ζωής του τραγουδιστή τον συγκίνησε βαθιά.

Όπως αποκάλυψε, ο Καζαντζίδης ρωτούσε τη σύζυγό του αν είχε τηλεφωνήσει ο Μάκης Μάτσας και αν είχε ενδιαφερθεί για την κατάστασή του.

«Με σκεφτόταν δηλαδή. Αυτό με συγκίνησε και του τα συγχώρησα όλα», ανέφερε.

Ο γνωστός μουσικός παραγωγός ξεκαθάρισε ότι δεν του κρατά κακία, εκφράζοντας την πεποίθηση πως, παρά τις ιδιαιτερότητές του, ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής δεν ήταν κακός άνθρωπος.

«Δεν του κρατάω καμία κακία διότι πιστεύω ότι, κατά βάθος, δεν ήταν κακός άνθρωπος ο Καζαντζίδης. Ήταν καλός αλλά περίεργος σαν άνθρωπος», κατέληξε ο Μάκης Μάτσας.