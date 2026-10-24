Η αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε σήμερα πως είχε λάβει το 2019 μια επιστολή, η οποία περιείχε «έναν συγκεκριμένο αριθμό καταγγελιών» σχετικά με τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, της συζύγου του πρίγκιπα Χάρι, ένα έγγραφο το οποίο δεν διαβιβάστηκε σε άλλες αστυνομικές αρχές εκείνη την εποχή.

Οι ταμπλόιντ The Sun και Daily Mail έγραψαν χθες πως ο γιος του Τόμας Μαρκλ ανακάλυψε έναν όγκο φωτογραφιών που απαθανάτιζαν εγκλήματα σε βάρος παιδιών στην πρώην κατοικία του πατέρα του στις Φιλιππίνες.

Η δούκισσα του Σάσεξ δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένη» από αυτές τις κατηγορίες και αποκάλυψε πως δεν έχει επιτρέψει καμία επαφή ανάμεσα στον πατέρα της και τα παιδιά της έπειτα από προηγούμενες καταγγελίες.

Σύμφωνα με μια πηγή στις τάξεις της φιλιππινέζικης αστυνομίας, έρευνα «βρίσκεται σε εξέλιξη», την οποία διεξάγει μια μονάδα προστασίας των γυναικών και των παιδιών. Ο Τόμας Μαρκλ, ηλικίας 82 ετών, απέρριψε τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, τις οποίες χαρακτήρισε έναν «σωρό ψέματα».

Η Μέγκαν Μαρκλ επιβεβαίωσε χθες πως είχε ενημερωθεί, το 2018, για μια επιστολή που είχε σταλεί στη μονάδα η οποία ήταν επιφορτισμένη με την προστασία των μελών της βασιλικής οικογένειας, στις τάξεις της αστυνομίας του Λονδίνου και περιείχε «ανησυχητικές καταγγελίες» σε βάρος του πατέρα της.

«Με είχαν διαβεβαιώσει πως αποτελούσαν αντικείμενο έρευνας», διευκρίνισε.

Σήμερα, ένας εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας του Λονδίνου επιβεβαίωσε πως εκείνη, «τον Ιανουάριο του 2019, είχε λάβει μια επιστολή που περιείχε έναν συγκεκριμένο αριθμό κατηγοριών σχετικά με φερόμενες παραβάσεις που είχαν διαπραχθεί εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου» και προκαλούσαν «ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της δούκισσας του Σάσεξ».

«Η επιστολή εξετάστηκε και αποφασίστηκε να διαβιβαστεί στο γραφείο του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ προκειμένου να λάβουν γνώση», τονίστηκε.

Εντούτοις, «οι λεπτομέρειες των καταγγελιών που εμπεριέχονταν σε αυτήν την επιστολή δεν επικοινωνήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες της αστυνομίας», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου.

Εκπρόσωπος του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ δήλωσε σήμερα πως είναι «κατανοητό» το γεγονός ότι η Μέγκαν «ενδέχεται να έκανε λάθος» σχετικά με την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε την επιστολή και ότι το αρχείο της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου (Met) «θα πρέπει να θεωρείται το ακριβές σημείο αναφοράς».

Χθες, μια πηγή ενήμερη για την υπόθεση ανέφερε πως η μητροπολιτική αστυνομία δεν διεξήγαγε ποτέ έρευνα σχετικά με τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως «θα επανεξετάσει τώρα τον τρόπο χειρισμού αυτής της υπόθεσης το 2019», προκειμένου να αξιολογήσει, μεταξύ άλλων, εάν θα πρέπει να αναλάβει την υπόθεση η Ανεξάρτητη Υπηρεσία Διερεύνησης Αστυνομικών Παραπτωμάτων της Βρετανίας (IOPC).

Εκπρόσωπος του FBI δήλωσε χθες ότι η αμερικανική υπηρεσία «γνωρίζει τις καταγγελίες και, εφόσον χρειαστεί, θα παράσχει υποστήριξη στις αρχές των Φιλιππίνων».