Μια σύντομη κίνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, καταγεγραμμένη από τις τηλεοπτικές κάμερες, στάθηκε αρκετή για να πυροδοτήσει συζητήσεις γύρω από την προσωπική του ζωή και τις κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής.

Τριάντα οκτώ χρόνια αργότερα, το νεύμα με το οποίο κάλεσε τη Δήμητρα Λιάνη να τον ακολουθήσει από το αεροπλάνο επανήλθε στην τηλεοπτική συζήτηση, αυτή τη φορά μέσα από την πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ.

Η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης αφιέρωσαν μέρος του «Καλημέρα, είπαμε;» το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στη συγκεκριμένη στιγμή, έχοντας στην παρέα τους τον δημοσιογράφο Ανδρέα Μπάγια. Αφορμή αποτέλεσε η επέτειος του περιστατικού, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στον αντίκτυπο που προκάλεσε η δημόσια αναγνώριση της σχέσης του τότε πρωθυπουργού.

Παρουσιάζοντας το αφιέρωμα που ακολούθησε, η Ζωή Κρονάκη στάθηκε στην έντονη δημοσιότητα και στις κοινωνικές προεκτάσεις εκείνης της κίνησης.

«Εκεί είχε ξεπηδήσει ο τύπος της εποχής και οργίαζε, ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι αυτό που λέμε “έσπαγε τα κοινωνικά στερεότυπα” και ήταν ουσιαστικά η δημόσια αναγνώριση μιας σχέσης αυτό το νεύμα και είχε και πολλές άλλες διαστάσεις κοινωνιολογικά», ξεκίνησε να λέει η Ζωή Κρονάκη, προλογίζοντας το σχετικό βίντεο.

«Ήταν και κάτι το οποίο τελικά το αποδέχτηκε ο κόσμος. Αυτό ήταν το περίεργο της εποχής, ότι αποδέχτηκε μια εξωσυζυγική τότε σχέση. Γιατί εκ των υστέρων, βέβαια, το ζευγάρι παντρεύτηκε», συμπλήρωσε.

Στη συζήτηση επισημάνθηκαν ακόμη οι διαφορετικές πλευρές της υπόθεσης που είχαν απασχολήσει τότε τη δημόσια σφαίρα:

«Τότε ήταν πάρα πολλά τα θέματα που είχαν τεθεί επί τάπητος. Εξωσυζυγική σχέση. Το νεύμα που νομιμοποιεί δημόσια την αναγνώριση αυτής της σχέσης. Η διαφορά ηλικίας».

Μετά την ολοκλήρωση του βίντεο, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε τόσο στα σχόλια που κυριαρχούσαν εκείνη την περίοδο όσο και σε παλαιότερη συνέντευξή της με τη Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου. Παράλληλα, μετέφερε την ερμηνεία που είχε δώσει ο Μίμης Ανδρουλάκης στο νεύμα του Ανδρέα Παπανδρέου.

«Μια σχέση που υπήρχε ως συζήτηση σε όλα τα πηγαδάκια της εποχής και τα δημοσιογραφικά, αλλά και σε κάθε οικογένεια. Ο Ανδρέας με τη Δήμητρα, με τη Μιμή. Ναι, θα την παντρευτεί. Δεν θα την παντρευτεί. Νομίζω ότι άνοιξε λίγο και την όρεξη σε κάποιες περιπτώσεις πολιτών να σκέφτονται ότι απενοχοποιούνται κάποια πράγματα. Αν μπορεί ο Ανδρέας, μπορώ κι εγώ, μπορείς κι εσύ, μπορεί κι ο άλλος.

Έχω κάνει και συνέντευξη με τη Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου και αυτό που είχε πει από τότε ήταν αυτό που εξέφραζε ήταν πάντα ένα παράπονο της μη αποδοχής ως γυναίκα του, ως άνθρωπος δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, σε όλα τα κομμάτια του. Καθένας προσπαθούσε να ερμηνεύσει διαφορετικά αυτό το νεύμα. Ο Μίμης Ανδρουλάκης λοιπόν, είχε χαρακτηρίσει αυτό το νεύμα “νεύμα προς τη ζωή”. Γι’ αυτό σου λέω ότι κάθε τι έχει τη δική του ερμηνεία. Από ποια άποψη το θέτει έτσι ο Μίμης Ανδρουλάκης; Λέγοντας ότι ουσιαστικά πλέον, έχοντας περάσει όλη αυτή την περιπέτεια υγείας, έχοντας ερωτευτεί, ένιωθε ότι τώρα με αυτό το νεύμα είμαι ελεύθερος να ζήσω και τη ζωή μου, να είμαι με τον άνθρωπο που επιθυμώ να είμαι. Ξέρεις, ήταν μια διαφορετική μετάφραση», ανέφερε η Ζωή Κρονάκη αμέσως μετά την προβολή του αφιερώματος.

Ολοκληρώνοντας τον σχολιασμό της, η Ζωή Κρονάκη υπογράμμισε ότι το μήνυμα μεταδόθηκε χωρίς καμία λεκτική δήλωση και συνέδεσε την απήχησή του με τον τρόπο που αντιμετωπιζόταν ο έρωτας και η προσωπική επιλογή στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1980.

«Το μαγικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι δεν χρειάστηκαν λέξεις, δεν χρειάστηκαν κουβέντες, δεν χρειάστηκε καμία παραδοχή. Ακούς απλά ένα νεύμα. Και, επίσης, ακριβώς αυτό που είπαμε στην αρχή για τη διαφορά ηλικίας ήταν και ένας πολιτικός αρχηγός, ο πρωθυπουργός εκείνης της εποχής, ο οποίος απεδείκνυε τότε στον ελληνικό λαό ότι εάν θέλεις να ζήσεις τον έρωτά σου ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, ακόμα και στην τρίτη ηλικία, μπορείς.

Εάν θέλεις να προχωρήσεις με έναν άνθρωπο που είναι της αρεσκείας σου και τον επιθυμείς, ακόμα και αν είσαι ο πρωθυπουργός, μπορείς. Δηλαδή κάπως στο θυμόσοφο λαό και κάπως στο θυμικό του λαού μας λειτουργούσε αυτό το πράγμα. Χτυπούσε νομίζω πολλές ευαίσθητες χορδές στην ελληνική οικογένεια του τότε, της δεκαετίας του ’80», κατέληξε στην τοποθέτησή της η Ζωή Κρονάκη.