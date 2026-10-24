Μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική στιγμή βίωσε ο Δημήτρης Πιατάς, ο οποίος εμφανίστηκε κανονικά στην παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας», στο θέατρο Δημήτρης Χορν, παρά την απώλεια της αγαπημένης του συζύγου Λέλας.

Οι θεατές που παρακολούθησαν την παράσταση το βράδυ της Παρασκευής δεν γνώριζαν όσα περνούσε ο γνωστός ηθοποιός. Η είδηση έγινε γνωστή μετά το τέλος της παράστασης, όταν ο συμπρωταγωνιστής του, Γιάννης Βούρος, πήρε τον λόγο και μοιράστηκε με το κοινό τη δυσάρεστη εξέλιξη.

Η αποκάλυψη του Γιάννη Βούρου στη σκηνή

Ο Γιάννης Βούρος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του θεάτρου, πίσω από τη δημόσια εικόνα και τη λάμψη της σκηνής.

«Νομίζετε ότι οι ηθοποιοί είναι μόνο λάμψη, εξώφυλλα και χλιδή, αλλά αυτό δεν ισχύει. Οι ηθοποιοί δίνουν την ψυχή τους πάνω στη σκηνή και πολλές φορές παραμερίζουν τα πάντα γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε τη δυσάρεστη είδηση που είχε συγκλονίσει τους συντελεστές της παράστασης.

«Θέλω να σας πω κάτι που συνέβη και μας συγκλόνισε όλους σήμερα. Πέθανε η αγαπημένη γυναίκα του Δημήτρη Πιατά. Όλοι του είπαμε ότι πρέπει να αναβάλει την παράσταση, αλλά εκείνος ήθελε να ανέβει στη σκηνή, σεβόμενος όλους τους εργαζομένους. Δεν υπάρχουν λόγια», είπε ο ηθοποιός.

Αμέσως μετά οι συντελεστές της παράστασης έσπευσαν να αγκαλιάσουν τον Δημήτρη Πιατά, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σύζυγός του αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο.

Ο ηθοποιός βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό της και την επισκεπτόταν καθημερινά, προσπαθώντας να είναι κοντά της κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας της.