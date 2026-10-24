Η Μαρία Αντωνά συνάντησε τη Δέσποινα Μοιραράκη και η γνωστή επιχειρηματίας άνοιξε την καρδιά της στην εκπομπή του MEGA, «MEGA Non Stop» όπου της μίλησε για τη μακρόχρονη επαγγελματική της πορεία, αλλά και τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές της ζωής της, όπως τον θάνατο του τελευταίου συζύγου της, Γιάννη Κοντούλη.

«Είμαι ένα ορφανό κορίτσι από πατέρα και μάλιστα, όπως έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις, δεν είχα ούτε παπούτσια να φορέσω. Λοιπόν, τώρα αν έρθεις στο σπίτι μου υπάρχουν εκατοντάδες παπούτσια που δεν τα φοράω πλέον, γιατί πονάνε τα πόδια μου. Υπάρχουν εκατοντάδες ρούχα», δηλώνει η Δέσποινα Μοιραράκη στην κάμερα του MEGA.

Αναφερόμενη στη σωματική βία που υπέστη στον πρώτο της γάμο, η ίδια παραδέχεται: «Τότε δεν μπορούσα να το λέω, γιατί δεν το έλεγε κανείς, ήταν και τα παιδιά μικρά και τώρα πάντα το λέω σφιγμένα, γιατί δεν είναι ωραίο να ακούνε και τα παιδιά. Όμως βίωσα πολύ άσχημη κατάσταση και χειροδικία αλλά και βωμολοχία πάρα πολλή και έκανα τεράστια υπομονή».

«Τα είχαν δει πολλά εξ αυτών τα παιδιά, τα είχανε ζήσει, αλλά δε θέλω τώρα να τα θυμίσω και να τα επαναφέρω στο προσκήνιο. Είμαι ευαισθητοποιημένη στο θέμα της κακοποίησης των γυναικών, γιατί έχω βιώσει κάτι αντίστοιχο, παρόμοιο, μεγάλο στο παρελθόν με τον πρώτο μου γάμο», σημειώνει η επιχειρηματίας στην πρωινή εκπομπή του Μεγάλου Καναλιού.

Αμέσως μετά η συζήτηση στράφηκε στις αναμνήσεις από τον τελευταίο της σύζυγο, Γιάννη Κοντούλη.

Συγκινημένη η Δέσποινα Μοιραράκη μοιράζεται: «Αυτό το μονόπετρο που μου είχε χαρίσει ο Γιάννης δεν το βγάζω ποτέ από το χέρι μου. Και αν βλέπεις σήμερα και δεν το φοράω είναι γιατί με πέτυχες την ημέρα που πήγα να το γυαλίσω μαζί με τη βέρα μου».

«Είμαι και αισιόδοξη και πιστεύω και στο Θεό. (Ο Γιάννης) Είναι πάντα στην ψυχή μου. Είναι εδώ μέσα, βαθιά φυλαγμένος στη ζωή μου, στο μυαλό μου, αλλά πάνω απ’ όλα στην ψυχή μου. Νιώθω ότι με προστατεύει.

Του τα είχα πει όλα, μου τα είχε πει όλα και πάντα όταν του έλεγα ότι εγώ είμαι η πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου, εκείνος μου έλεγε «Όχι, εγώ είμαι ο πιο ευτυχισμένος άντρας του κόσμου».

Πηγαίνω πάρα πολλές φορές πάνω στο κοιμητήριο και του μιλάω και προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ έτσι να είμαι πάντα καλοσυνάτη, γιατί εκείνος με θαύμαζε πολύ και μου έλεγε «Αχ Δεσποινούλα μου, πόσο καλή είσαι!». Εδώ μέσα, σε αυτή την καρδιά, σε αυτή την ψυχή, θα υπάρχει πάντα ο Γιάννης. Ακόμα και άλλος άνθρωπος να έρθει στη ζωή μου, αυτό δεν αναιρεί αυτό που αισθάνθηκα, αυτό που βίωσα με τον Γιάννη», εξομολογείται κλείνοντας η Δέσποινα Μοιραράκη.