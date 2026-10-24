Το ενδεχόμενο να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision παραμένει ανοιχτό για την Κατερίνα Στικούδη, η οποία αποκάλυψε ότι οι επαφές της για την εκπροσώπηση της Κύπρου είχαν φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία. Η τραγουδίστρια μίλησε για τις συζητήσεις που προηγήθηκαν, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει τι εμπόδισε τελικά τη συνεργασία.

Η αποκάλυψη έγινε κατά την παρουσία της στην «Αγκαλιά του Φάνη», όπου συνομίλησε με τον Φάνη Λαμπρόπουλο για διαφορετικές πλευρές της επαγγελματικής και προσωπικής της ζωής. Από τη συμμετοχή της στη σειρά «Μπλε Ώρες» μέχρι τη γνωριμία και τη σχέση της με τον Βαγγέλη Σερίφη, η Κατερίνα Στικούδη επέστρεψε σε στιγμές και αποφάσεις που σημάδεψαν την πορεία της.

Αναφερόμενη στην πρόταση να παίξει στη σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, εξήγησε ότι αναζήτησε τη συμβουλή της Ελένης Καρακάση. Η φιλία τους την οδήγησε να της τηλεφωνήσει και να συζητήσει μαζί της πώς θα μπορούσε να προσεγγίσει αυτή την υποκριτική πρόκληση.

«Πήρα τηλέφωνο την Ελένη Καρακάση, είμαστε πολύ φίλες. Της είπα “Ελένη μου, έχει γίνει αυτή η πρόταση, τι να κάνω;”. Μου είπε να το κάνω εννοείται, “θα κοιτάξεις την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια σου; Τι λένε τα λόγια σου; Την αλήθεια σου”. Έμεινα εκεί.

Πού να φανταστώ ότι αρκετοί διάλογοι που έγιναν στα ψεύτικα θα τους ζούσα στην αλήθεια μετά από λίγο καιρό;», ανέφερε, εξηγώντας πώς αποφάσισε να συμμετάσχει στις “Μπλε Ώρες”.

Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στον σύζυγό της και στα πρώτα βήματα της γνωριμίας τους. Όπως αποκάλυψε, ήταν εκείνη που εκδήλωσε πρώτη το ενδιαφέρον της και πήρε την πρωτοβουλία να του δώσει τον αριθμό της, καθώς ο ίδιος δεν είχε ανταποκριθεί στα βλέμματά της.

«Ο Βαγγέλης (σ.σ Σερίφης) δεν μου ζήτησε το τηλέφωνό μου όταν με είδε, εγώ έκανα (την κίνηση)… Παίζαμε στο Hotel τότε, είχα πάει με ένα φιλαράκι μου να τον δω. Τι κοίταγα εγώ, τι ξανακοίταζα, με είχε συνδέσει με… Κάιρο. Μου άρεσε, μου έκανε η ενέργειά του. Εγώ έδωσα το τηλέφωνό μου. Δεν αντιλήφθηκε το σήμα. Είχε μια άλλη σχέση τότε, αλλά να μην μπούμε σε λεπτομέρειες», διηγήθηκε.

Περιγράφοντας όσα ακολούθησαν, η Κατερίνα Στικούδη στάθηκε στην ειλικρίνεια με την οποία ο Βαγγέλης Σερίφης συστήθηκε ουσιαστικά στην πρώτη τους έξοδο. Η σχέση προχώρησε και, έξι μήνες αργότερα, εκείνη τον γνώρισε στη μητέρα της, πολύ πριν γίνει ευρύτερα γνωστό ότι ήταν μαζί.

«Βγήκαμε για ένα φαγητό και μου είπε “εγώ είμαι αυτός, κάνω αυτό, ένα, δύο, τρία…”. Τον πήγα στον έκτο μήνα στη μαμά μου. Είχε τελειώσει. Απλά εσείς το μάθατε πιο αργά», είπε χαρακτηριστικά.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτησή της για τη Eurovision. Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι δεν απορρίπτει την προοπτική συμμετοχής, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση την ύπαρξη ενός εξαιρετικού τραγουδιού. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι την προηγούμενη χρονιά βρισκόταν σε προχωρημένες επαφές με την κυπριακή πλευρά.

«Δεν έχω αποκλείσει τίποτα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλλιτέχνης που δεν θέλει να ζήσει αυτή την εμπειρία. Να βρεθεί όμως ένα καταπληκτικό τραγούδι. […] Ήμουν κοντά πέρσι με την Κύπρο, πολύ κοντά, μιλάγαμε με τους ανθρώπους».

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος επιχείρησε να μάθει γιατί οι συζητήσεις με το ΡΙΚ δεν κατέληξαν τελικά σε συνεργασία. Η ίδια, όμως, δεν μπήκε σε λεπτομέρειες, παραπέμποντάς τον στους ανθρώπους του κυπριακού φορέα με την απάντηση: «Πάρ’ τους τηλέφωνο να σου πουν».