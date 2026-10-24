Μια ιδιαίτερη έκπληξη περίμενε την Άννα Βίσση στο Μαρακές, όπου βρίσκεται αυτές τις ημέρες.

Ένας καπουτσίνο μετατράπηκε σε μικρό έργο τέχνης, με το πρόσωπό της να αποτυπώνεται στο αφρόγαλα. Η τραγουδίστρια θέλησε να δείξει στους ακολούθους της την πρωτότυπη υποδοχή, δημοσιεύοντας φωτογραφία στα social media.

Το ταξίδι της στο εξωτερικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το όνομά της απασχολεί έντονα τη δημοσιότητα, εξαιτίας της αντιπαράθεσης με τον Νίκο Καρβέλα. Μακριά από την Ελλάδα και τη συζήτηση γύρω από τη σχέση τους, η δημοφιλής ερμηνεύτρια φαίνεται να βρίσκει χρόνο για ξεκούραση, μοιραζόμενη παράλληλα μικρές στιγμές από την παραμονή της στο Μαρόκο.

Πριν από αυτή την απόδραση, η Άννα Βίσση είχε επισκεφθεί το Παρίσι, προκειμένου να παρακολουθήσει τη συναυλία της Σελίν Ντιόν. Επόμενος προορισμός της ήταν το Μαρακές, από όπου προήλθε και η ανάρτηση με τον ασυνήθιστο καφέ που κέντρισε το ενδιαφέρον της.

Όπως έδειξε η ίδια μέσα από τη φωτογραφία, ένας θαυμαστής της φρόντισε να της ετοιμάσει έναν καπουτσίνο με προσωπική σφραγίδα. Αντί για ένα συνηθισμένο σχέδιο στην επιφάνειά του, σχημάτισε με αφρόγαλα τη μορφή της τραγουδίστριας. Εκείνη μοιράστηκε το αποτέλεσμα με τους διαδικτυακούς της φίλους, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Τι ξεχωριστή υποδοχή στο Μαρακές!».

Την ίδια στιγμή, εξακολουθεί να συζητείται η δημόσια διαφωνία της με τον Νίκο Καρβέλα, τον πρώην σύζυγο και επί σειρά ετών στενό καλλιτεχνικό συνεργάτη της. Η αντιπαράθεσή τους έγινε γνωστή μετά τη μεγάλη εμφάνισή της στο ΟΑΚΑ, όταν οι δύο πλευρές παρουσίασαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με θέματα της πολυετούς επαγγελματικής τους συμπόρευσης.

Το ενδιαφέρον γύρω από τις εξελίξεις είναι μεγάλο, δεδομένης της κοινής ιστορίας των δύο καλλιτεχνών. Για περισσότερα από σαράντα χρόνια, οι μουσικές τους διαδρομές παραμένουν στενά συνδεδεμένες, με τη συνεργασία τους να έχει δώσει τραγούδια που συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ρεπερτορίου.