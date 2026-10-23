Την ικανότητα που διαθέτει η Ελένη Μενεγάκη να πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική αγορά, αλλά και το παρασκήνιο της συνεργασίας τους, περιέγραψε ο Δήμος Βερύκιος σε τηλεοπτική του συνέντευξη, σημειώνοντας πως η παρουσιάστρια ξεχωρίζει για την επιχειρηματική της αντίληψη.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, η Ελένη Μενεγάκη διαθέτει ένα ιδιαίτερο χάρισμα που την κατατάσσει πάνω από τους παραδοσιακούς ρόλους της τηλεόρασης: «Εγώ νομίζω ότι η Ελένη Μενεγάκη θα μπορούσε στην αγορά, γιατί η Ελένη Μενεγάκη δεν είναι μόνο μία παρουσιάστρια, δεν είναι μία Barbie μόνο. Είναι έμπορος. Πουλάει!».

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, στάθηκε στη δεινότητα που επιδεικνύει στα οικονομικά ζητήματα και τις συμφωνίες, συμπληρώνοντας πως διαθέτει: «Και τα guts να κάνει τη διαπραγμάτευση!».

Οι διάδρομοι του κανάλι και οι συμβουλές

Αναπολώντας τα χρόνια της κοινής τους πορείας, ο Δήμος Βερύκιος μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Astra, στάθηκε στις παροτρύνσεις που δεχόταν από την ίδια όταν συναντιόντουσαν στους χώρους του σταθμού, αποκαλύπτοντας τα λόγια της: «Ζήτα χρήματα, πάρε χρήματα».

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους διατηρεί αυτή τη θετική ανάμνηση, ο ίδιος σημείωσε: «Βεβαίως, και για αυτό την αγαπώ, γιατί η Ελένη έβλεπε το πάθος μου για τη δουλειά και για αυτό το κανάλι, για τη διάσωσή του. Ε, και αυτό μου έκανε πάρα πολύ… μου είχε κάνει πάρα πολύ θετική εντύπωση, και για αυτό, α… με την Ελένη έχω μια πάρα πολύ γλυκιά ανάμνηση».

Σχετικά με το τηλεοπτικό της μέλλον και το αν θα μπορούσε να σταθεί στο σύγχρονο τοπίο, ο δημοσιογράφος εξέφρασε την άποψη πως η Ελένη Μενεγάκη θα είχε λόγο ύπαρξης «Με όλες» τις προτάσεις, υπογραμμίζοντας: «Έχει, έχει χάρισμα. Είναι εμπόρισσα!».