Οκτώ χρόνια πριν από τις σημερινές καταγγελίες για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε βάρος του πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, η Μέγκαν Μαρκλ είχε ενημερωθεί για παρόμοιους ισχυρισμούς. Η δούκισσα του Σάσεξ αποκάλυψε ότι αυτός ήταν ο λόγος που αποφάσισε να διακόψει την επικοινωνία μαζί του και να μην του επιτρέψει να έχει επαφή με τα παιδιά της και του πρίγκιπα Χάρι.

Η αποκάλυψη έγινε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ενώ οι Αρχές των Φιλιππίνων διερευνούν καταγγελίες σε βάρος του 82χρονου. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε στην κατοχή του παράνομο υλικό.

Σε δήλωσή της στη New York Post, η Μέγκαν ανέφερε: «Είμαι βαθιά συγκλονισμένη από τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως τις τελευταίες 24 ώρες και η σκέψη μου βρίσκεται σε όσα παιδιά ενδέχεται να έχουν υποστεί κακοποίηση».

Η επιστολή του 2018 που είχε σταλεί στη βρετανική αστυνομία

Η Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψε ότι το 2018 είχε αποσταλεί επιστολή στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου και στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για την προστασία της βασιλικής οικογένειας και άλλων προσώπων.

«Το 2018, εστάλη επιστολή στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου και στην υπηρεσία προστασίας της βασιλικής οικογένειας και ειδικών προσώπων. Στη συνέχεια, η επιστολή αυτή κοινοποιήθηκε και σε εμένα», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, το περιεχόμενό της αφορούσε καταγγελίες εναντίον του πατέρα της, για τις οποίες είχε λάβει διαβεβαιώσεις ότι βρίσκονταν υπό διερεύνηση.

«Περιείχε ανησυχητικές και σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του πατέρα μου και έλαβα διαβεβαιώσεις ότι διερευνώνταν». Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, η Μέγκαν ενημερώθηκε για τις παλαιότερες καταγγελίες μετά τον γάμο της με τον Χάρι, στις 19 Μαΐου 2018. Η ίδια δεν αποκάλυψε ποιος είχε αποστείλει την επιστολή ούτε τι ακριβώς περιλάμβανε.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ με τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ. Η δούκισσα του Σάσεξ αποκάλυψε ότι αποφάσισε να κρατήσει τα παιδιά της μακριά από τον πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, για να τα προστατεύσει

«Η απόστασή μου από τον πατέρα μου είχε έναν και μόνο λόγο»

Στη δήλωσή της, η δούκισσα του Σάσεξ αναφέρθηκε και στην κριτική που είχε δεχθεί τα προηγούμενα χρόνια για τη διακοπή των σχέσεών της με τον πατέρα της.

«Ελπίζω ότι πλέον θα γίνει κατανοητό πως, παρά τη διαστρέβλωση των γεγονότων από ορισμένα μέσα ενημέρωσης όλα αυτά τα χρόνια, η απόστασή μου από τον πατέρα μου και η απόφασή μου να μην του επιτρέψω να έχει επαφή με τα παιδιά μας είχαν έναν και μόνο λόγο: να τα προστατεύσω».

Η Μέγκαν συνέχισε: «Είχα εμπιστευτεί τις Αρχές ότι έκαναν το ίδιο και για άλλες οικογένειες».

Κλείνοντας τη δήλωσή της, εξέφρασε την ελπίδα να αποδοθεί δικαιοσύνη. «Παρότι η έκταση όσων έχουν πλέον αποκαλυφθεί είναι πιο αποτρόπαιη από οτιδήποτε θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, η ειλικρινής ελπίδα μου είναι να αποδοθεί πλήρως δικαιοσύνη και να παραμείνει απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια και η προστασία των αθώων παιδιών».

Ο Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, ερευνάται από τις Αρχές των Φιλιππίνων έπειτα από σοβαρές καταγγελίες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, τις οποίες αρνείται κατηγορηματικά.

Οι Αρχές των Φιλιππίνων εξετάζουν υπολογιστή του Τόμας Μαρκλ

Η έρευνα στις Φιλιππίνες βρίσκεται σε εξέλιξη, με αξιωματούχους της χώρας να επιβεβαιώνουν ότι εξετάζονται οι καταγγελίες. Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Νίκολας Τάι, δήλωσε στο BBC ότι την υπόθεση χειρίζεται ειδική ομάδα αρμόδια για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών, Τζόνβικ Ρεμούγια, γνωστοποίησε ότι η αστυνομία έχει εξασφαλίσει υπολογιστή του Τόμας Μαρκλ, ο οποίος υποβάλλεται σε ψηφιακή εγκληματολογική εξέταση. Τα αποτελέσματα αναμένονται σε περίπου μία εβδομάδα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού.

Ο γιος του Τόμας Μαρκλ καταγγέλλει ότι ανακάλυψε το υλικό

Οι καταγγελίες προέρχονται από τον Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, ετεροθαλή αδελφό της Μέγκαν, ο οποίος υποστηρίζει ότι εντόπισε μεγάλο αριθμό εικόνων και βίντεο σε αντικείμενα του πατέρα του.

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Sun, ο 60χρονος ανέφερε ότι αναζητούσε ένα κινητό τηλέφωνο για τον πατέρα της συντρόφου του, όταν ανακάλυψε σε συσκευή LG ένα βίντεο διάρκειας 15 λεπτών, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, περιείχε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Όπως υποστήριξε, στο υλικό εμφανίζονταν ανήλικοι ηλικίας έως 10 ή 11 ετών. Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι εντόπισε φωτογραφίες που σχετίζονταν με παλαιότερη κατοικία του πατέρα του στο Ροσαρίτο του Μεξικού.

Στις 10 Ιουλίου, σύμφωνα με όσα δήλωσε, ενημέρωσε το FBI, την πολιτειακή αστυνομία της Πενσιλβάνια και το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ και ένας φίλος του εξέτασαν τέσσερα χαρτοκιβώτια και τρεις σκληρούς δίσκους, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, βρέθηκε επιπλέον υλικό.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που περιέγραψε ήταν παλιές οικογενειακές βιντεοκασέτες, βιβλία, εννέα κινητά τηλέφωνα και τα βραβεία Emmy που είχε κερδίσει ο πατέρας του κατά τη σταδιοδρομία του στην τηλεόραση.

Ο 60χρονος ανέφερε ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με εικόνες που τον συγκλόνισαν. «Η επιφάνεια εργασίας του ήταν γεμάτη με ατελείωτες σειρές μικρογραφιών εικόνων που οδηγούσαν στο πιο αποτρόπαιο υλικό κακοποίησης παιδιών που μπορεί να φανταστεί κανείς».

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Ό,τι χειρότερο υπάρχει. Αυτά που είδα μου προκάλεσαν αηδία. Όλο αυτό το υλικό έπεσε ξαφνικά στα χέρια μου και δεν ήξερα τι να κάνω».

Σύμφωνα με τη Sun, ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ υποστηρίζει ότι ανάμεσα στα αρχεία υπήρχε και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης πολύ μικρών παιδιών, καθώς και φωτογραφίες που είχαν τοποθετηθεί στις σελίδες παλαιών βιβλίων. «Ένιωσα προδομένος, θυμωμένος και αηδιασμένος και κατάλαβα ότι έπρεπε να τον καταγγείλω», δήλωσε.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν επιθυμεί πλέον καμία επικοινωνία με τον πατέρα του. «Τον έχω στηρίξει, τον έχω φροντίσει και τον έχω βοηθήσει επί χρόνια, αλλά αυτό τελειώνει τώρα». «Δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω ποτέ στον πατέρα μου, εκτός αν κληθώ να καταθέσω εναντίον του».

Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται τις κατηγορίες

Ο Τόμας Μαρκλ, ο οποίος βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης στη Φλόριντα, απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του γιου του.

Σε δηλώσεις του στη Daily Mail, υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με το υλικό που φέρεται να ανακαλύφθηκε.

«Είμαι σοκαρισμένος, πληγωμένος και πολύ αναστατωμένος που ο γιος μου διατυπώνει αυτές τις κατηγορίες εναντίον μου. Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω αυτό για το οποίο με κατηγορούν. Είναι το χειρότερο πράγμα για το οποίο μπορεί να κατηγορήσει κανείς έναν άνθρωπο», ανέφερε.

Ο 82χρονος χαρακτήρισε επίσης τις καταγγελίες «αρρωστημένα ψέματα». Στο πλευρό του τάχθηκε η κόρη του, Σαμάνθα Μαρκλ, η οποία δήλωσε στη Daily Mail ότι οι κατηγορίες είναι «ατεκμηρίωτες».

Ο γάμος του 2018 και η ρήξη με τη Μέγκαν

Η σχέση της Μέγκαν Μαρκλ με τον πατέρα της είχε διαταραχθεί δημόσια λίγο πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι.

Αρχικά, ο Τόμας Μαρκλ επρόκειτο να συνοδεύσει την κόρη του στην τελετή, όμως τα σχέδια άλλαξαν μετά την αποκάλυψη ότι είχε συνεργαστεί με παπαράτσι για τη λήψη σκηνοθετημένων φωτογραφιών.

Στη συνέχεια, ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στον γάμο, επικαλούμενος καρδιολογικά προβλήματα. Στις 19 Μαΐου 2018, τη Μέγκαν συνόδευσε σε μέρος της διαδρομής προς το ιερό ο σημερινός βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος τότε ήταν πρίγκιπας της Ουαλίας.

Ο Τόμας Μαρκλ είχε μετακομίσει στο Σεμπού των Φιλιππίνων τον Ιανουάριο του 2025. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού, έπειτα από θρόμβωση, και τον Μάιο του 2026 επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προσωπικά του αντικείμενα είχαν παραμείνει στις Φιλιππίνες, όπου ο γιος του υποστηρίζει ότι ανακάλυψε το επίμαχο υλικό. Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί πόρισμα που να επιβεβαιώνει τις καταγγελίες σε βάρος του 82χρονου.