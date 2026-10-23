Στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» μίλησε ο Πέτρος Καϊμακάμης, δικηγόρος της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά, αναφερόμενος στη δικαστική διαμάχη του ζευγαριού με γνωστό επιχειρηματία. Ο δικηγόρος θέλησε να ξεκαθαρίσει πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εκτελεστή απόφαση εις βάρος των δύο καλλιτεχνών.

Αρχικά, ο Πέτρος Καϊμακάμης εξήγησε τι εννοούσε ο Διονύσης Σχοινάς όταν υποστήριξε πως έχει κερδίσει όλες τις δίκες που έχουν πραγματοποιηθεί για την υπόθεση. «Προφανέστατα όταν είπε ότι έχουν κερδίσει όλα τα δικαστήρια, εννοούσε ότι μετά την έκδοση της εφετειακής απόφασης, η άλλη πλευρά δημιούργησε 5-6 δικαστήρια, τα οποία έχουμε κερδίσει. Αυτό είναι αληθές», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε: «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει καμία εκτελεστέα απόφαση εις βάρος της κυρίας Γαρμπή και του κυρίου Σχοινά. Όλες έχουν ανασταλεί».

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε και στους λόγους για τους οποίους δεν πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες εμφανίσεις των δύο τραγουδιστών, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία δεν προχώρησε με απόφαση του επιχειρηματία. «Τα χρήματα που ζητά ο επιχειρηματίας τα έχει πάρει το ζευγάρι για εμφανίσεις που δεν έγιναν λόγω υπαιτιότητας της άλλης πλευράς», δήλωσε. Όπως εξήγησε, η συνεργασία δεν πραγματοποιήθηκε αρχικά εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Πέτρο Καϊμακάμη, ο επιχειρηματίας αποφάσισε να μην ανοίξει το νυχτερινό του κέντρο καθώς έκρινε ότι δεν τον συνέφερε οικονομικά.