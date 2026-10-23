Η αγωνιώδης πολιτική έκκληση του Μάθιου ΜακΚόναχι, η οποία διατυπώθηκε λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, προσέλκυσε την προσοχή της Χίλαρι Κλίντον.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος κατάγεται από το Τέξας, δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, προτρέποντας τους ψηφοφόρους να κοιτάξουν πέρα από το Δημοκρατικό και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να στηρίξουν υποψηφίους από τρίτους σχηματισμούς.

Όταν η δημοσιογράφος Κάρα Σουίσερ της έδειξε το βίντεο του ΜακΚόναχι στο πλαίσιο του κοινού τους podcast, με τίτλο «High Stakes», η Χίλαρι Κλίντον εξέφρασε τη διαφωνία της, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

«Θεωρώ πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι κάποιος, ο οποίος είναι τόσο σπουδαίος ηθοποιός και διαθέτει τόσο μεγάλη εμβέλεια, υποστηρίζει -δύο εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες αποσκοπούν στο να βάλουν τέλος στη διαφθορά του Τραμπ, στην ατιμωρησία του και στην τεράστια ζημιά που προκαλεί στη χώρα- ότι ένας ανεξάρτητος υποψήφιος αποτελεί, στην πραγματικότητα, καλύτερη επιλογή» δήλωσε η Χίλαρι Κλίντον. «Αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα ευρύ φάσμα Δημοκρατικών υποψηφίων και, κατά τη γνώμη μου, οι Δημοκρατικοί εκπροσωπούν κάθε κατηγορία Αμερικανών σε αυτές τις εκλογές» συνέχισε.

«Και ξέρουμε -εννοώ, είναι απλώς γεγονός- ξέρουμε ότι αν δεν ψηφίσουμε τους Δημοκρατικούς για να νικήσουν τους Ρεπουμπλικανούς, τότε ο Τραμπ θα έχει άλλα δύο χρόνια χωρίς κανέναν περιορισμό, για να κάνει ό,τι θέλει στη χώρα μας», τόνισε η πρώην υπουργός Εξωτερικών και πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Μάθιου ΜακΚόναχι, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε στο βίντεό του: «Μας λένε, λοιπόν, εδώ και χρόνια ότι μια ψήφος σε ανεξάρτητο υποψήφιο είναι χαμένη ψήφος. Ε, λοιπόν, ένα πολύ επίκαιρο ερώτημα είναι το εξής… Σας βγήκε σε καλό η “μη χαμένη” ψήφος;».