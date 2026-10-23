Δημόσια συγγνώμη από τον άνδρα με τον οποίο είχε μια έντονη αντιπαράθεση στους δρόμους της Νέας Υόρκης δέχτηκε ο Χάρι Στάιλς, λίγες ημέρες μετά το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Όπως σημειώνει η Daily Mail, o άνδρας, ο οποίος ονομάζεται Τζιοβάνι και είχε πλησιάσει τον τραγουδιστή ζητώντας του να υπογράψει αυτόγραφα, παραδέχτηκε ότι η συμπεριφορά του ήταν ανάρμοστη, ξεκαθαρίζοντας πως ο πρώην τραγουδιστής των «One Direction» δεν έχασε την ψυχραιμία του.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, όταν ο 32χρονος καλλιτέχνης περπατούσε στη Νέα Υόρκη, συνοδευόμενος από τον σωματοφύλακά του. Ο Τζιοβάνι τον πλησίασε κρατώντας δίσκους που ήθελε να του υπογράψει, ωστόσο η συνάντησή τους εξελίχθηκε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δύο άνδρες φαίνονται να διαπληκτίζονται, κάνοντας έντονες χειρονομίες και δείχνοντας ο ένας τον άλλον με το δάχτυλο. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι ο Χάρι Στάιλς προσπάθησε να απομακρυνθεί, ο άνδρας συνέχισε να τον ακολουθεί μαζί με τον σωματοφύλακά του στους δρόμους της πόλης.

«Ο Χάρι δεν έχασε την ψυχραιμία του, εγώ την έχασα»

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ο Τζιοβάνι προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω Instagram, θέλοντας να αποκαταστήσει, όπως είπε, την αλήθεια γύρω από το περιστατικό και να ζητήσει συγγνώμη από τον τραγουδιστή.

«Ο Χάρι δεν έχασε την ψυχραιμία του, εγώ την έχασα. Εκείνος παρέμεινε ήρεμος και μάλιστα με βοήθησε να ηρεμήσω», ανέφερε αρχικά, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα που παρουσίαζαν τον καλλιτέχνη να έχει χάσει τον έλεγχο.

Στη συνέχεια, ο άνδρας εξήγησε ότι γνωρίζει τον Χάρι Στάιλς εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς είχε εξασφαλίσει για πρώτη φορά αυτόγραφό του το 2012, την περίοδο που ο τραγουδιστής ήταν μέλος των One Direction.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σχετικά με όσα γράφτηκαν για την πρόσφατη συνάντησή μου με τον Χάρι Στάιλς στη Νέα Υόρκη. Ο Χάρι ήταν πάντα κύριος απέναντί μου, από το 2012, όταν μου υπέγραψε για πρώτη φορά αυτόγραφο», σημείωσε.

Όπως παραδέχτηκε, τη συγκεκριμένη ημέρα δεν ήταν σε καλή ψυχολογική διάθεση, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, επηρέασε τη συμπεριφορά του. «Η αλήθεια είναι ότι είχα μια άσχημη μέρα και ξεπέρασα τα όρια. Ο Χάρι ήταν απόλυτα χαλαρός με όλη την κατάσταση και μάλιστα με βοήθησε να ηρεμήσω. Τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι έχασε την ψυχραιμία του απέχουν πολύ από την αλήθεια. Αν κάποιος χρειαζόταν να ηρεμήσει, αυτός ήμουν εγώ», πρόσθεσε. Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Τζιοβάνι ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για όσα συνέβησαν, τονίζοντας: «Αναλαμβάνω την ευθύνη και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τον Χάρι. Ήταν πάντα σωστός απέναντί μου και του αξίζει μόνο σεβασμός».

Ο Χάρι Στάιλς, ο οποίος συχνά πραγματοποιεί βόλτες τόσο στο Λονδίνο όσο και στη Νέα Υόρκη, έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη δυσκολία που αντιμετώπιζε να κυκλοφορεί ελεύθερα κατά την περίοδο της τεράστιας επιτυχίας των «One Direction». Σε συνέντευξή του στο Rolling Stone, είχε αποκαλύψει ότι μια πρώην σύντροφός του, την οποία περιέγραψε ως ιδιαίτερα εξωστρεφή, τον βοήθησε να ξεπεράσει τον φόβο του να βρίσκεται σε δημόσιους χώρους. Όπως είχε εξηγήσει, η εμπειρία αυτή άλλαξε σημαντικά την καθημερινότητά του, καθώς συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να περπατά στους δρόμους και να διατηρεί την επαφή του με τον κόσμο, χωρίς να αισθάνεται διαρκώς περιορισμένος από τη δημοσιότητά του.