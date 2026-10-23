Σε μια προσωπική εμπειρία από την παιδική της ηλικία αναφέρθηκε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό που, όπως ισχυρίστηκε, συνέβη όταν ήταν μόλις εννέα ετών. Το γνωστό μοντέλο περιέγραψε πως ο τότε προπονητής της στις πολεμικές τέχνες της κατέβασε το παντελόνι και το εσώρουχο μέχρι τα γόνατα, προκειμένου, όπως της είχε πει, να εξετάσει έναν τραυματισμό της.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη προχώρησε στη συγκεκριμένη εξομολόγηση κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «Άνω Κάτω…Κοινωνία», την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, μιλώντας δημόσια για όσα υποστηρίζει ότι βίωσε σε τόσο μικρή ηλικία, την περίοδο που ασχολούνταν με τις πολεμικές τέχνες.

«Όσο άκουγα τώρα τη μητέρα του κοριτσιού που μιλούσε, μου ξύπνησαν και άλλες μνήμες. Έκανα πολεμικές τέχνες από πολύ μικρή. Συνέβη ένα περιστατικό, κάπως είχα ένα τραυματισμό και ο προπονητής μου με πήρε και με πήγε στον πάνω όροφο και μου κατέβασε, για να δει τον τραυματισμό, το παντελονάκι μαζί με το εσώρουχό μου μέχρι τα γόνατα. Δεν με ακούμπησε ποτέ, αλλά αισθάνθηκα πολύ άβολα. Ήμουν 8-9 ετών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ανέφερε ακόμη πως, όταν ο πατέρας της ενημερώθηκε για το περιστατικό, πήγε να συναντήσει τον προπονητή και του ζήτησε εξηγήσεις. «Πήγα στους γονείς μου και τους είπα ότι δεν θέλω να πάω ξανά στο καράτε. Ο μπαμπάς μου πήγε στον προπονητή και έγινε χαμός», είπε.