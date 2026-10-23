Για την επίθεση στο αυτοκίνητό του μίλησε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης το πρωί της Παρασκευής 23/10 ο Γιώργος Τσαλίκης. Όπως δε είπε αυτόν που το έκανε τον έχει σε πλάνο.

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας το σπασμένο τζάμι και τα θραύσματα στο εσωτερικό του οχήματος και είχε συνδέσει το συμβάν με τις δημόσιες τοποθετήσεις του για θέματα της επικαιρότητας, τονίζοντας πως δεν φοβάται να εκφράζει ανοιχτά την άποψή του.

«Από ό,τι φαίνεται στις κάμερες, με είδε, ακολούθησε, είδε ότι μπήκα στο καφέ, πήγε ατάραχος, μου έσπασε το αυτοκίνητο και έφυγε με καφέ και τσιγάρο στο χέρι. Ατάραχος. Έφυγε περπατώντας», είπε ο γνωστός τραγουδιστής μιλώντας στο MEGA.

«Τον έχω σε κοντινό πλάνο αυτόν που το έσπασε» συμπλήρωσε μιλώντας για τον δράστη.