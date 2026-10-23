Για τις σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες που του έχουν παρουσιαστεί εκτός Ελλάδας, αλλά και για τους λόγους που επιλέγει να παραμένει στη χώρα μας, μίλησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς», το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου.

Ο γνωστός σκηνοθέτης αποκάλυψε πως έχει δεχτεί προτάσεις συνεργασίας από το εξωτερικό, αναφέρθηκε στην επικοινωνία του με τον Αλ Πατσίνο και τον Ίαν ΜακΚέλεν, ενώ εξήγησε γιατί απέρριψε την πρόταση για την αμερικανική μεταφορά της επιτυχημένης σειράς «Έτερος Εγώ».

«Μου έχουν γίνει επαγγελματικές προτάσεις για σειρά και ταινία από Αμερική και Γαλλία, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να μοιράζομαι τις σκέψεις και τις αγωνίες μου στη γλώσσα μου με τους Έλληνες ηθοποιούς. Αν σας πω πρόσωπα που μου έχουν πει να συνεργαστούμε για τους σκηνοθετήσω, και εγώ κόντεψα να λιποθυμήσω. Δεν την καταλαβαίνω αυτή την ξενολαγνεία. Έχουμε ηθοποιούς και ωραία γλώσσα, γιατί να πάω έξω;», ανέφερε αρχικά ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

«Με τον Ίαν ΜακΚέλεν έχουμε τσακωθεί για έργο και έχουμε κλείσει τα τηλέφωνα με πολύ άσχημο τρόπο. Υποθέτω ότι δεν θέλει να με δει ζωγραφιστό. Έχω έρθει κοντά με πολύ μεγαλύτερο όνομα, έχω μιλήσει με τον Αλ Πατσίνο. Μάλιστα θέλει να τον φωνάζουν Τζέιμς, όχι Αλ Πατσίνο. Είπα όχι για το remake του “Έτερος Εγώ” στην Αμερική με τον Αλ Πατσίνο στον ρόλο του εγκληματολόγου, γιατί είχαν κάνει πολύ αμερικανιά το σενάριο και δεν μου άρεσε. Είπα “πάρτε το ελληνικό με τον Δαδακαρίδη”. Για να μην παρεξηγούμαι δεν είχα τη μαγκιά, αλλά είχα την πολυτέλεια να μπορώ να πω όχι», αποκάλυψε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.