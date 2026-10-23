Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Νικολέττα Ράλλη, η οποία μίλησε τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική της ζωή.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις συζητήσεις που είχε για τη νέα εκπομπή της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πέρασε από δοκιμαστικό, ενώ αποκάλυψε πως εξακολουθεί να μένει στο ίδιο σπίτι με τον πρώην σύζυγό της, Μιχάλη Ανδρούτσο, με τον οποίο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις.

«Δεν έκανα δοκιμαστικό για την εκπομπή της Φαίης Σκορδά, μιλήσαμε στο τηλέφωνο», σημείωσε αρχικά.

«Με τον πρώην σύζυγό μου μένουμε ακόμα στο ίδιο σπίτι. Σιγά-σιγά φτιάχνει το σπίτι του, να είμαστε κοντά, να είμαστε καλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ καλές και όποιος μας ξέρει το πιστεύει, δεν περίμενε κάτι άλλο. Όσοι δεν μας ξέρουν λένε πώς είναι δυνατόν», πρόσθεσε στη συνέχεια.