Νέα τροπή φαίνεται πως παίρνει η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, καθώς, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μέσα από την χθεσινή εκπομπή του «Άνω Κάτω… Κοινωνία» στο Open, ο γνωστός συνθέτης φέρεται να έστειλε εξώδικο στην τραγουδίστρια, ζητώντας να μην κυκλοφορήσει το επερχόμενο άλμπουμ της.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη φαίνεται πως προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στην ένταση που φέρεται να έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν διαγράψει μια μακρά κοινή πορεία τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ζωή.

Οι αναφορές για το εξώδικο του Νίκου Καρβέλα στην Άννα Βίσση έρχεται λίγες ώρες μετά την τελευταία ανάρτηση της Άννας Βίσση στο Instagram, στην οποία εμφανίζεται να απολαμβάνει χαλαρές στιγμές στο σπίτι της. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο συνοδεύοντάς το με στίχους από το τραγούδι «What a Life», οι οποίοι, σε ελληνική απόδοση, αναφέρουν: «Δεν ξέρω που θα βρίσκομαι σε πέντε χρόνια, αλλά δεν με ενδιαφέρει τι λένε».

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